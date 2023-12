Qualys: il 2023 si chiude in positivo

Qualys, fornitore di innovative soluzioni per IT, sicurezza e conformità basate su cloud, celebra un anno di successi per il suo branch italiano guidato da Emilio Turani. L’azienda rivela significativi progressi nel consolidamento territoriale e continui investimenti in tecnologie e servizi.

Un importante traguardo raggiunto nel corso dell’anno di Qualys è l’apertura della nuova Piattaforma Cloud Condivisa (Shared Cloud Platform – SCP) con sede in Italia. Lanciata a settembre, questa iniziativa ha già attirato l’interesse di numerosi attori nella Pubblica Amministrazione e nei settori economici chiave, come il Banking & Finance, le Telco e l’industria. Emilio Turani enfatizza l’importanza di questa nuova infrastruttura, evidenziando la sua coerenza con la strategia cloud del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico (National Cybersecurity Perimeter – NCSP), consentendo ai clienti Qualys in Italia di soddisfare i requisiti di privacy archiviando i dati localmente. “Un passo cruciale che amplia il mercato accessibile, particolarmente per le infrastrutture critiche, e che offre un supporto tangibile ovunque vi sia l’esigenza di gestire la sovranità dei dati” illustra il manager.

Il 2023 ha visto Qualys distinguersi per i continui progressi nell’ottimizzazione e nell’evoluzione delle sue soluzioni cloud-based. In particolare, il Patch Management, già integrato e automatizzato nel VMDR, ha registrato una notevole estensione affermandosi in Italia come nel resto del mondo; insieme a lui anche le soluzioni CSAM – Total Cloud e Container Security. “Siamo lieti di registrare che pressoché tutti i clienti italiani hanno deciso quest’anno di installare l’agente unico di Qualys nelle loro infrastrutture IT per poter disporre in qualsiasi momento di tutte le funzionalità di Qualys, inclusi i microservizi”, ha precisato con soddisfazione Turani. “E’ un aspetto positivo che ci permette di porre sin da oggi le basi per un ulteriore sviluppo di Qualys nel prossimo futuro”.

La nuova piattaforma Qualys Enterprise TruRisk, rilasciata a novembre, segna un cambiamento epocale per il ruolo di Qualys come leader nella gestione e nella eliminazione del rischio informatico presso i CISO e i professionisti della sicurezza a cui l’azienda americana si rivolge.

Per Qualys si prevede un nuovo approccio nella gestione del business risk che elimina il tradizionale gap tra security e mondo business. “Occorre oggi poter quantificare il cyber risk in termini sia di business sia tecnici. Ai nostri interlocutori vogliamo dare un supporto concreto aiutandoli ad aggregare, correlare e tradurre i segnali informatici provenienti da uno stack di cybersecurity in crescita in strategie significative di mitigazione e rimedio del rischio informatico” spiega Turani. “E ora possiamo fare anche di più. Qualys intende essere al loro fianco dotandoli della trasparenza e visibilità necessarie ad andare oltre la semplice enumerazione dei rischi informatici sotto forma di indicatori di rischio chiave (KRI) per dare loro modo anche di misurare e comunicare il rischio informatico sotto forma di Key Performance Indicator (KPI) che riportano l’impatto aziendale delle vulnerabilità, delle minacce e della posizione di rischio in tempo reale”.