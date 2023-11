Slot machine Yggdrasil di prim’ordine su Casinia Casino

Yggdrasil Gaming è uno degli sviluppatori di giochi che sa chiaramente cosa sta facendo. I loro design sono incredibilmente eleganti e propongono sempre temi interessanti

Le loro slot presentano anche molti elementi di gioco, il che significa che non vi stancherete mai di giocare ai loro giochi al Casinia casino: https://casinia.it/.

In questo articolo, daremo un’occhiata più da vicino ad alcune delle slot più interessanti di questo produttore di software.

Yggdrasil, come molti altri popolari sviluppatori di giochi, proviene dalla Svezia. Fondata nel 2013, si è concentrata sulle slot fin dal primo giorno.

Ci sono voluti alcuni anni prima che il gioco decollasse davvero, ed è stata la slot Joker Millions a farle ottenere il meritato riconoscimento.

Nello stesso anno ha vinto il premio “Software Rising Star” agli EGR B2B Awards e da allora tutto ha avuto un grande successo. Ora è possibile trovare i giochi di questo fornitore in ogni sito di gioco d’azzardo rispettabile, compreso il Casinia casino.

Le slot più simpatiche di Yggdrasil Gaming

Ad oggi, Yggdrasil Gaming ha rilasciato circa 100 slot online. Molti dei loro titoli sono incredibilmente divertenti, quindi scegliere i migliori in assoluto non è facile.

Nonostante ciò, siamo riusciti a creare una lista delle loro slot più divertenti che dovreste provare al Casinia casino.

Super Heroes

Va da sé che la slot Super Heroes si ispira a film d’azione popolari come Avengers.

Yggdrasil, tuttavia, non è uno sviluppatore di giochi che copia completamente un tema già esistente, quindi ha sviluppato i propri supereroi.

In questa slot, potrete accompagnare 6 supereroi ben disegnati nelle loro avventure. Inoltre, potrete conoscere subito questi eroi grazie a un’epica clip introduttiva che li presenta.

Il resto del gioco continua con lo stesso formato epico e i diversi eroi hanno tutti diversi superpoteri che aiutano a superare il gioco.

Non solo, questi supereroi possono anche salire di livello, il che rende i loro superpoteri ancora migliori. Questa slot è un magnifico esempio dell’abilità di Yggdrasil nel creare slot online.

Archimede

Il nome di questa slot sembra essere ispirato all’inventore greco Archimede e alla pseudoscienza dell’alchimia, che, tra le altre cose, cercava di trasformare la materia in oro e di creare l’elisir di lunga vita.

Non sorprende quindi che Alchymedes si svolga in un laboratorio vecchio stile, con strane fiaschette e ingredienti misteriosi.

Questo rende la slot molto suggestiva e l’esperienza di gioco complessiva è piuttosto unica e divertente.

Ciò è dovuto in parte ai 2 contenitori alchemici che si possono vedere ai lati dei rulli e che forniscono moltiplicatori e wild in espansione.

Cazino Zeppelin

Cazino Zeppelin è una delle slot online che ha reso felici molti giocatori del Casinia casino nel corso degli anni.

Questo gioco si ispira allo steampunk, un genere di fantascienza che spesso presenta oggetti meccanici e motori a vapore al posto della tecnologia avanzata.

L’idea di gioco di Cazino Zeppelin è piuttosto semplice e, dal punto di vista del gioco, la cosa più eccitante che potete aspettarvi sono 20 giri gratuiti con wild appiccicosi.

Nonostante la semplicità, questa slot è diventata incredibilmente popolare, e pensiamo che ciò sia dovuto in gran parte al design molto bello. Anche il sequel Cazino Cosmos, ambientato nello spazio, è una slot da tenere d’occhio.

Baron Samedi

Baron Samedi è una delle divinità della cultura voodoo haitiana. Non sorprende quindi che questa slot abbia un design misterioso ispirato ai Caraibi.

Tuttavia, è il concetto di gioco la cosa più interessante di Baron Samedi, perché funziona in un modo che non abbiamo mai visto prima in nessun’altra slot machine online.

In questa slot è necessario raccogliere diverse carte da collezione. Ad esempio, è possibile ottenere queste carte quando si riesce ad attivare la modalità di gioco gratuito.

Queste carte sono poi associate a diversi tipi di bonus. In totale, ci sono circa 20 bonus diversi.

I bonus variano per difficoltà, ma di solito i bonus più difficili da attivare sono quelli più remunerativi.