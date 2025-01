PMI italiane: ricavi in aumentano con l’AI

Le PMI italiane rappresentano un tassello importante per la nostra economia e, negli ultimi anni, si sono messe in gioco per rinnovare processi e servizi cavalcando l’onda della digitalizzazione e spalancando le porte alle innovazioni tecnologiche del momento, prima fra tutte l’Intelligenza Artificiale (AI). I risultati che ne derivano sono sorpredenti.

Salesforce, azienda mondiale operante nel settore dell’AI CRM, presenta il nuovo report Small & Medium Business Trends, condividendo approfondimenti da 3.350 leader di piccole e medie imprese (PMI) in 26 paesi, di cui 150 dall’Italia.

Il 90% delle PMI italiane che ha adotta l’AI registra un aumento dei ricavi

La ricerca rivela che le PMI italiane più innovative stanno adottando l’Intelligenza Artificiale per sostenere la crescita in un contesto segnato dalla rapida ascesa degli agenti autonomi. Dal report è emerso in particolare che:

Le PMI abbracciano l’Intelligenza Artificiale

A livello globale, il 75% delle PMI dichiara di aver introdotto o sperimentato l’Intelligenza Artificiale, riconoscendone i benefici in termini di ricavi, efficienza operativa e miglioramento dell’esperienza cliente. Per quanto riguarda l’Italia:

Il 73% delle PMI italiane sta già utilizzando o testando strumenti di AI. I 3 principali casi d’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI in Italia riguardano: gli strumenti di ricerca in linguaggio naturale, l’uso di insight automatizzati sulle campagne e, a pari merito, le previsioni predittive per le vendite. Il 90% delle PMI italiane che ha implementato l’AI segnala un aumento dei ricavi. Il 57% degli imprenditori a capo di PMI teme di non riuscire a tenere il passo con i progressi tecnologici dell’AI.

La crescente complessità tecnologica è la sfida principale per le PMI

L’espansione delle soluzioni tecnologiche pone una crescente pressione sui leader delle PMI, che devono gestire in maniera efficace infrastrutture digitali sempre più complesse. In Italia:

Il 71% dei responsabili delle PMI considera sfidante stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Il 49% segnala una mancanza di tempo per padroneggiare pienamente gli strumenti digitali. Il 75% ritiene che migliorare la qualità dei dati aziendali potrebbe incrementare i ricavi.

La fiducia è al centro dell’innovazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale

La fiducia dei consumatori è al punto più basso degli ultimi anni. Per fare fronte a questo nuovo mondo dominato da maggiori rischi per la sicurezza e rapidi cambiamenti tecnologici, le PMI scelgono di dare priorità a partnership affidabili. In Italia:

Il 77% delle PMI italiane è disposto a investire di più in tecnologie offerte da fornitori di fiducia. Le 3 principali preoccupazioni delle PMI legate all’intelligenza artificiale riguardano: i problemi di sicurezza, la mancanza di strategia o casi d’uso cui fare riferimento e questioni etiche.



Dichiarazioni

“Sappiamo bene, soprattutto nel nostro Paese, che le piccole e medie imprese possono avere team ridotti, ma possono avere un grande impatto sull’economia”, commenta Giovanni Crispino, ESMB Leader di Salesforce. “Grazie all’Intelligenza Artificiale, le PMI italiane hanno ora un’opportunità unica per ottimizzare le operazioni e competere con aziende di dimensioni maggiori. Gli agenti AI autonomi possono automatizzare attività come la gestione dei clienti e i processi di back-office, consentendo anche alle aziende più piccole di massimizzare le risorse disponibili. I dati di questa ricerca dimostrano chiaramente che chi adotta queste tecnologie sta ottenendo vantaggi significativi, tra cui maggiore produttività, personalizzazione dell’esperienza cliente e un sostanziale incremento dei ricavi”.