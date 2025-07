“AI nutrition labels”: un’AI più trasparente per un uso più sicuro

Da oggi, come per gli alimenti, anche l’Intelligenza Artificiale avrà le sue etichette informative. Motorola Solutions ha annunciato l’introduzione delle ‘AI nutrition labels’ per fornire informazioni chiare e concise su come l’intelligenza artificiale (IA) viene utilizzata nelle sue tecnologie di sicurezza. L’iniziativa rappresenta una novità assoluta per i prodotti di sicurezza pubblica e aziendale, in quanto aiuta le persone a comprendere i componenti principali dell’intelligenza artificiale di un prodotto, proprio come per gli alimenti, le cui etichette nutrizionali sono nate dal desiderio di comprenderne l’apporto dietetico.

“Siamo fermamente convinti che la tecnologia, compresa l’IA, sia il fondamento della sicurezza, e che debba essere utilizzata in modo mirato e trasparente per mantenere la sua promessa di essere una forza positiva a servizio del bene”, ha dichiarato Mahesh Saptharishi, vicepresidente esecutivo e Chief Technology Officer di Motorola Solutions. “Le “AI nutrition labels” aiutano a descrivere l’utilizzo dell’IA nella protezione delle comunità e delle nazioni e siamo orgogliosi di assumere un ruolo guida nel portare maggiore trasparenza all’innovazione dell’IA”.

Cosa fanno “AI nutrition labels”?

Ognuna delle “AI nutrition labels” spiegherà il tipo di IA utilizzato, chi è il proprietario dei dati elaborati, quali controlli umani vengono effettuati e lo scopo dell’applicazione specifica dell’IA nel prodotto.

L’intelligenza artificiale è fondamentale in tutto l’ecosistema di tecnologie per la sicurezza e la protezione di Motorola Solutions ed è progettata per assistere proattivamente le persone con informazioni accurate, fruibili e affidabili che non forniscono solo un contesto, ma chiarezza. La strategia IA dell’azienda è incentrata sulla creazione di un’esperienza assistita che aiuti le persone a stabilire le priorità delle proprie azioni e a dare un senso alle informazioni olistiche e dinamiche che emergono da una vasta gamma di persone, ruoli e tecnologie durante un incidente.

L’impegno di Motorola Solutions per la sicurezza di persone, beni e luoghi

“Le minacce alla sicurezza spesso si manifestano con una portata, una velocità e un livello di sofisticazione tali che possono superare la capacità di una singola persona di dare un senso alla situazione”, ha dichiarato Mahesh Saptharishi. “L’intelligenza artificiale è in grado di assimilare, apprendere e incrociare dati per fornire una migliore comprensione del contesto. In Motorola Solutions progettiamo le nostre tecnologie abilitate all’intelligenza artificiale per aumentare la concentrazione, l’impegno e le prestazioni umane quando i secondi contano di più. Le nostre etichette basate sull’intelligenza artificiale offriranno maggiore chiarezza sull’importante ruolo che l’IA svolge nel contribuire a proteggere persone, proprietà e luoghi”.

Le AI nutrition labels fanno parte dell’impegno di Motorola Solutions per la creazione di comunità, scuole e aziende più sicure. Sono un’iniziativa del Motorola Solutions Technology Advisory Committee (MTAC), un gruppo consultivo interfunzionale che funge da “coscienza tecnica” dell’azienda guidandola su etica, limiti e implicazioni di specifiche tecnologie di prodotto.