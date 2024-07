Exclusive Networks inserisce la piattaforma Coro nella propria offerta

Nel settore della cybersecurity viene annunciata una nuova importante partnership che intende semplificare l’implementazione e la gestione della sicurezza informatica. Si tratta della collaborazione strategica stretta tra Exclusive Networks Italia e Coro, azienda pionieristica nell’offerta di una piattaforma modulare per la cybersecurity.

Una nuova piattaforma arricchisce l’offerta di Exclusive Networks

Per costruire uno stack di sicurezza informatica molte aziende acquistano più strumenti segmentati da più fornitori, con l’onere di dover formare i dipendenti su ciascuno di essi e gestire più interfacce e agenti endpoint. Per aiutare rivenditori e system integrator ad offrire ai propri clienti una protezione all-in-one di livello enterprise, semplice da utilizzare e gestire, Exclusive Networks ha inserito nella propria offerta di cybersecurity Coro, una piattaforma scalabile e modulare, potenziata dall’intelligenza artificiale e dall’automazione: ognuno dei suoi 14 moduli – che vanno da EDR e SASE fino alla sicurezza della posta elettronica – è un componente di sicurezza autonomo, che può essere attivato o disattivato in base alle necessità. L’offerta SaaS basata su cloud di Coro copre tutte le esigenze software di cybersecurity di un’azienda, offrendo monitoraggio dei dispositivi, strumenti per supervisionare l’attività di utenti, e-mail, reti, dati e applicazioni e rimediare a qualsiasi attività malevola che viene identificata.

Alcune dichiarazioni

Per Lorenzo Reali, Vendor Alliances & Marketing Director di Exclusive Networks Italia, “La collaborazione con l’innovativo approccio modulare alla sicurezza informatica di Coro segna un ulteriore passo significativo nell’impegno di Exclusive Networks verso l’offerta di una sicurezza informatica solida, semplificata e scalabile. I nostri clienti potranno proporre alle aziende una sicurezza di livello enterprise con la semplicità di una soluzione pensata per le PMI, con una redditività veloce, costante e un business scalabile”.

Guy Moskowitz, CEO di Coro, ha dichiarato: “Abbiamo scelto Exclusive Networks per la sua competenza e presenza a livello globale nel mercato della cybersecurity. La nostra tecnologia modulare, unita all’esperienza e alle capacità consulenziali delle risorse di Exclusive Networks, permetterà di proporre una protezione superiore capace di accompagnare le aziende nella loro crescita, mantenendo sempre al sicuro il loro business”.