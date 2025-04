AI Private Cloud: le novità di Kyndryl

Kyndryl, fornitore internazionale di servizi per le infrastrutture IT, annuncia il lancio di una nuova suite di servizi AI Private Cloud e relative competenze consulenziali pensate per offrire un’esperienza end-to-end fluida e sicura nello sviluppo e nell’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale a livello enterprise.

I servizi AI Private Cloud di Kyndryl comprendono diverse attività consulenziali per permettere alle aziende di progettare, pianificare e avviare progetti AI, tra cui supporto nell’identificazione di casi d’uso ad alto ROI, la realizzazione di prototipi, la validazione per l’ambiente produttivo e la successiva transizione all’operatività.

La collaborazione strategica con NVIDIA e Dell AI Factory

Per favorire l’adozione e l’implementazione di questi servizi, Kyndryl mette a disposizione opzioni di deployment cloud personalizzate in base ai modelli e alle esigenze d’uso specifiche. I clienti possono contare sulla guida strategica di Kyndryl Consult nella scelta dell’approccio più coerente con gli obiettivi di business e le strategie AI.

Questi nuovi servizi, come le collaborazioni strategiche di Kyndryl con NVIDIA e altri partner globali, vogliono rafforzare la presenza e le capacità AI Private Cloud a livello mondiale, come dimostra la recente inaugurazione in Giappone del Private Cloud AI realizzato in collaborazione con Dell AI Factory e NVIDIA.

L’ambiente AI Private Cloud di Kyndryl integra tecnologie di containerizzazione, strumenti di data science e microservizi per supportare lo sviluppo, il test, la l’implementazione di modelli AI in modo coerente e integrato.

Applicazioni dei servizi AI Private Cloud di Kyndryl

Kyndryl AI Private Cloud applicabile a diversi settori industriali e casi d’uso emergenti legati alla Generative AI, come:

Servizi finanziari : miglioramento in ambito di data security, risk management e customer experience, con funzionalità di fraud detection e automazione in ambienti conformi.

: miglioramento in ambito di data security, risk management e customer experience, con funzionalità di fraud detection e automazione in ambienti conformi. Sanità : gestione sicura di dati sensibili, supporto alla diagnostica, trattamenti personalizzati e ottimizzazione dei processi operativi.

: gestione sicura di dati sensibili, supporto alla diagnostica, trattamenti personalizzati e ottimizzazione dei processi operativi. Tecnologia, media e telecomunicazioni : ottimizzazione delle prestazioni di rete, generazione di dati sintetici e abilitazione di assistenti virtuali intelligenti.

: ottimizzazione delle prestazioni di rete, generazione di dati sintetici e abilitazione di assistenti virtuali intelligenti. Manifattura: manutenzione predittiva, digital twin e controllo qualità.

I nuovi servizi includono funzionalità per la gestione dei dati AI e per le operazioni MLOps/LLMOps, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo accelerato e scalabile di modelli AI e machine learning in ambienti aziendali. Questi strumenti consentono anche l’inferenza, ovvero l’utilizzo di modelli addestrati per predire o risolvere problemi su dati inediti, per rispondere alla richiesta di ambienti AI privati e performanti.

I leader mondiali del settore commerciale e tecnologico stanno cercando di trarre il massimo vantaggio dall’IA. Ciononostante, sebbene l’86% dei leader aziendali si dichiara fiducioso nella propria implementazione AI, solo il 29% ritiene di essere pronto ad affrontare i rischi futuri, emerge in modo chiaro l’urgenza di soluzioni AI Private Cloud solide e scalabili. Questo dimostra quanto sia fondamentale disporre di servizi di cloud AI completi e scalabili per ridurre il divario tra fiducia e reale preparazione.

I servizi AI Private Cloud di Kyndryl assicurano un’infrastruttura dati ottimizzata, con elevati standard di sovranità, protezione dei dati e compliance normativa, garantendo alle aziende il pieno controllo e la riservatezza delle informazioni.

Dichiarazioni

“I nostri clienti vogliono soluzioni affidabili, sicure e semplificate per l’implementazione dell’AI e della GenAI sul Cloud, capaci al tempo stesso di soddisfare requisiti prestazionali elevati – dalla fase di training su cloud pubblico all’inferenza in ambienti privati,” ha dichiarato Nicolas Sekkaki, Global Cloud Practice Leader di Kyndryl. “Le nostre nuove capacità AI Private Cloud arricchiscono l’offerta di servizi ibridi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e il time-to-market, e potenziando la produttività e l’esperienza utente”.