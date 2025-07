Intelligenza Artificiale e automazione al centro: le novità di Dyntrace

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato significativi progressi della sua piattaforma di terza generazione, consentendo ai clienti di sfruttare al meglio le sue capacità. La piattaforma sta reinventando l’osservabilità, combinando la potenza dell’analisi, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per guidare il progresso verso l’intelligenza autonoma. Migliaia di clienti aziendali stanno già beneficiando della piattaforma Dynatrace di terza generazione, aiutando le organizzazioni a trasformare i dati in decisioni e queste decisioni in azioni immediate e intelligenti.

Dynatrace risponde alle esigenze di ambienti business estesi, dinamici e complessi, ridefinendo l’osservabilità per estenderla oltre gli insight e fornire automazione in ambito IT, cloud, sicurezza e operazioni aziendali.

“Stiamo elevando il valore dell’osservabilità e costruendo il futuro dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Bernd Greifeneder, Fondatore e Chief Technology Officer di Dynatrace. “La piattaforma di terza generazione è stata creata per sfruttare una miniera d’oro di dati di osservabilità contestualizzati e trasformarli in conoscenza in tempo reale per l’AI, creando insight e automazione, aprendo la strada all’intelligenza autonoma”.

Nuove funzionalità disponibili sulla piattaforma di terza generazione

Le nuove funzionalità della piattaforma di osservabilità Dynatrace danno priorità alle operazioni senza soluzione di continuità in ambienti ibridi e multicloud per ottenere risultati di business misurabili. I principali progressi recenti includono:

Accelerazione Cloud-Native e AI-Native per lo sviluppo: Gli sviluppatori possono facilmente acquisire e analizzare i dati da architetture serverless e cloud attraverso un accesso self-service. Dynatrace semplifica le visualizzazioni dei dati per i modelli cloud più comuni e rivoluziona il debug della produzione con l’unico debugger live in grado di scalare fino a migliaia di sessioni simultanee di sviluppatori per tenant con breakpoint non interrotti per ogni sessione, con protezione della privacy. Il server MCP di Dynatrace consente agli sviluppatori di portare i dati di osservabilità in tempo reale direttamente nei loro flussi di lavoro di sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale per migliorare la progettazione, rafforzare la sicurezza o eseguire il debug dei problemi senza lasciare il loro IDE.

Operazioni preventive alimentate dall’Agentic AI: L’analisi automatizzata delle cause primarie e la risoluzione dei problemi di Davis AI sono state estese per includere funzionalità di agentic AI per operazioni preventive e di riparazione automatica in scenari complessi che coinvolgono più team. Ciò include la risoluzione guidata dei problemi, i consigli interattivi e le funzionalità di “spiegazione e riepilogo” in linguaggio naturale per ridurre al minimo l’intervento manuale e semplificare la collaborazione tra i team ITOps, SRE, Platform Engineering, DevSecOps e di sviluppo. Davis CoPilot consente ai professionisti di utilizzare un’interfaccia in linguaggio naturale per accelerare le analisi avanzate, creare facilmente flussi di lavoro o dashboard e integrarsi con altre tecnologie e soluzioni.

Esperienza trasformativa di gestione dei log: Dynatrace estende le sue capacità di analisi istantanea di tutti i log, nel contesto di altri dati osservabili, grazie ai miglioramenti apportati all’app Logs e al coinvolgimento e alle spiegazioni di Davis CoPilot, sbloccando insight e risposte precedentemente nascoste nei dati. Dynatrace introduce opzioni di prezzo flessibili, con modelli basati sulla conservazione e sull’utilizzo, e uno storage hot/hot sempre attivo con un massimo di 10 anni di conservazione. Dynatrace raggiunge livelli di acquisizione e gestione nell’ordine di petabyte per giorno, consentendo alle aziende di gestire i log di tutta l’organizzazione su scala con un’analisi semplice e automatica del contesto. La nuova e sicura raccolta dei log di Kubernetes semplifica la configurazione per ambienti cloud nativi, eliminando i costi e la fatica delle soluzioni concorrenti legacy, caratterizzate da complessi silos di telemetria, livelli di storage, indici e definizioni di schema.



“Con il volume di dati a livello globale destinato a raddoppiare nei prossimi tre anni, ecosistemi digitali sempre più dinamici e complessi e l’ascesa dell’intelligenza artificiale, le aziende hanno bisogno di soluzioni che vadano oltre la semplice visibilità”, ha affermato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “Le nostre funzionalità più recenti sono progettate per promuovere un’automazione proattiva e intelligente che aiuti interi team di un’organizzazione a collegare i punti per comprendere meglio i propri sistemi digitali e migliorare costantemente i risultati di business”.

Integrando sistemi basati sull’intelligenza artificiale con l’automazione avanzata, Dynatrace aiuta i clienti a trasformare i dati in azioni, ottenendo risultati concreti.

La testimonianza dei clienti

“L’intelligenza artificiale e le capacità predittive di Dynatrace hanno rappresentato un elemento di differenziazione”, ha dichiarato Jos Kerssens, Senior Vice President IT Operations & Cloud Transformation di Air France-KLM. “Siamo certi che qualsiasi problema si presenti possa essere affrontato rapidamente, riducendo drasticamente l’impatto operativo e sui ricavi”.

“In TELUS, l’intelligenza artificiale è fondamentale per la nostra strategia di trasformazione digitale e la nostra partnership con Dynatrace è stata preziosa per migliorare le nostre capacità”, ha dichiarato Kulvir Gahunia, Director Site Reliability di TELUS. “Combinando le nostre iniziative di Agentic AI con le capacità di osservabilità dell’AI di Dynatrace, abbiamo ottimizzato con successo i nostri flussi di lavoro di sviluppo e operativi. Questa collaborazione ci ha permesso di semplificare la risoluzione degli incidenti a pochi minuti, dal rilevamento alle richieste di pull. Grazie all’integrazione delle tecnologie AI, stiamo promuovendo l’innovazione e ottenendo un impatto aziendale misurabile, riducendo al contempo i tempi di inattività”.

L’ecosistema dei Partner

Le partnership di Dynatrace con leader del settore, come DXC, ne ampliano ulteriormente l’impatto. Queste partnership offrono ai clienti soluzioni personalizzate in grado di accelerare l’innovazione aziendale e l’eccellenza operativa, rafforzando l’impegno di Dynatrace nel ridefinire i risultati di business.

“Combinando l’esperienza di DXC nella trasformazione aziendale con la piattaforma di osservabilità di nuova generazione di Dynatrace, consentiamo ai marchi leader a livello mondiale di accelerare la modernizzazione delle applicazioni e di sfruttare appieno la potenza degli insight basati sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato James Taylor, Global General Manager, Enterprise Applications di DXC Technology. “In qualità di Global Partner of the Year di Dynatrace, DXC è orgogliosa di essere all’avanguardia nella semplificazione della complessità, nella promozione dell’innovazione e nel consentire processi decisionali più intelligenti e rapidi su larga scala”.

Il punto di vista degli analisti

“La piattaforma di osservabilità di terza generazione di Dynatrace rappresenta un significativo balzo in avanti nella gestione della complessità degli ambienti moderni, cloud-native e AI-driven”, Rob Strechay, Managing Director & Principal Analyst Cloud Native, Data Platforms, Infrastructure di theCube Research. “Unificando i dati e automatizzando i flussi di lavoro con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, le aziende possono non solo affrontare le sfide operative, ma anche abilitare operazioni autonome su scala. Questo approccio sta ridefinendo il modo in cui le organizzazioni trasformano la complessità in chiarezza, sbloccando nuove opportunità di innovazione e ottenendo risultati di business misurabili”.