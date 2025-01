La Oracle Enterprise Communications Platform arriva ovunque con Starlink

Oracle utilizza la connettività di Starlink, la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza un’orbita terrestre bassa per l’Internet a banda larga, per abilitare comunicazioni ad alta velocità alla sua Enterprise Communications Platform (ECP). Ora i clienti che utilizzano Oracle ECP per alimentare l’ampio portafoglio di applicazioni di Oracle possono connettersi da quasi ogni luogo, comprese alcune delle località più remote del mondo, e beneficiare di funzionalità come lo streaming video e audio in tempo reale.

Oracle Enterprise Communications Platform unisce le reti fisse, mobili e Starlink per gestire e garantire in modo sicuro la distribuzione e utilizzo delle applicazioni cloud in aree remote o precedentemente poco connesse. Grazie all’integrazione della rete Starlink in Oracle ECP, i clienti delle applicazioni industriali di Oracle possono sfruttare la connettività satellitare in un elenco in rapida crescita di oltre 100 Paesi e territori.

Starlink per Enterprise Communications Platform: connettività in tempo reale in tutto il mondo

Basato sulle elevate prestazioni e sulla sicurezza di Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Enterprise Communications Platform fornisce informazioni in tempo reale per i dispositivi connessi, gli endpoint IoT e le applicazioni mobili. Inoltre, protegge e monitora le apparecchiature contro l’uso improprio o i guasti. Con la sua componente edge, Oracle Cloud Connector, Oracle ECP è in grado di ospitare e gestire in remoto applicazioni video e audio per soddisfare una varietà di casi d’uso del settore. La connettività backhaul ridondante consente ai clienti delle applicazioni industriali di Oracle di massimizzare il tempo di attività delle applicazioni, anche in caso di interruzione della connessione primaria.

La connettività in tempo reale è essenziale per supportare alcune delle sfide più importanti in settori quali la sanità, l’edilizia e l’ingegneria, le utility, il settore pubblico e l’hospitality. Ad esempio, i sistemi ospedalieri possono utilizzare Starlink e Oracle ECP per ottenere un accesso affidabile alle applicazioni cliniche di Oracle sia negli ospedali metropolitani sia nelle cliniche suburbane e rurali in aree desertiche o montuose. Allo stesso modo, le agenzie di pubblica sicurezza possono sfruttare le funzionalità che aiutano a mantenere i primi soccorritori connessi e sicuri, anche in aree con copertura mobile limitata o assente.

Per saperne di più su Oracle Enterprise Communications Platform al Mobile World Congress, visitate Oracle al Padiglione 2, Stand 2I30, e Starlink al Padiglione 3, Stand OA3B.20.

Dichiarazioni

“Starlink fornisce una connettività affidabile ad alta velocità per coloro che si trovano in aree in cui storicamente è stato difficile a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali”, ha dichiarato Jason Fritch, VP Sales di Starlink Enterprise di SpaceX. “Fornire banda larga veloce e sicura a tutti gli angoli del mondo aiuterà Oracle a espandere la portata della tecnologia cloud e delle informazioni in tempo reale per i suoi clienti in modi incalcolabili”.

“Aggiungendo le prestazioni comprovate e la rete estesa di Starlink alle nostre relazioni di rete consolidate, stiamo alimentando una connettività IoT capillare e diffusa, a vantaggio dele operazioni mission-critical e dell’integrità dei dati durante le emergenze”, ha dichiarato Andrew Morawski, EVP e General Manager di Oracle Communications. “Insieme, stiamo ponendo le basi per le comunicazioni intelligenti che accelereranno la trasformazione del business in tutti i settori, in tutto il mondo”.