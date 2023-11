Consulente del lavoro e passione per le cooperative

Giosuè Esposito fonda, e sviluppa negli anni, uno studio professionale sulla base della consulenza del lavoro. La sua è una visione dell’attività del tributarista che ha un’angolazione particolare e che si estende alla consulenza alle cooperative sociali.

“Mi sono sempre e solo occupato di lavoro ma dal punto di vista fiscale. È un mondo che mi attrae e ritengo di poter davvero aiutare la mia clientela non solo nella pratica ma anche nella strategia fiscale legata alla tematica del lavoro” afferma Giosuè Esposito.

Lo Studio affianca nella gestione amministrativa, contabile e fiscale imprese commerciali sia che siano società, ditte individuali piuttosto che cooperative.

Giosuè Esposito è particolarmente attento a come, lui stesso in primis, ma anche i suoi collaboratori affrontare l’attività. Sottolinea come sia oggi fondamentale fornire un servizio non soltanto preciso ma anche tempestivo e ricco di dettagli e dati che possano portare a spunti migliorativi dell’attività e della sua organizzazione.

“Ho sempre puntato sull’efficacia di una struttura digitale all’avanguardia. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia mi è stata al fianco da sempre. Non solo con proposte di applicativi adatti alla nostra attività ma che tenessero in considerazione gli sviluppi delle necessità sia della clientela sia dello Studio. Da una serie di soluzioni digitali «as-a-service» siamo ora passati al cloud. Il vantaggio di poter accedere in tutta sicurezza da ovunque e di avere sempre a disposizione tutto il necessario per operare davvero da consulenti non fa che sviluppare la nostra soddisfazione anche da un punto di vista digitale.”

Il rag. Esposito ha colto tutto il potenziale del progetto Genya che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato in un ecosistema digitale innovativo che consente al professionista di affiancare la propria clientela in modo avanzato ed estremamente produttivo.

Giosuè Esposito ha iniziato la sua esperienza nel mondo Genya con Genya Bilancio. “L’acquisizione di Genya Bilancio è stata ovviamente la risposta ad una necessità primaria ma ho scoperto che la creazione di un bilancio non è mai stata così facile e veloce. Genya Bilancio mi permette l’elaborazione del fascicolo in brevissimo tempo e mi consente di monitorare in automatico le prestazioni, gli indicatori di performance, il flusso di lavoro e il rilevamento dei tempi e delle attività svolte.”

Giosuè Esposito lavora attivamente anche con associazioni cooperative alimentate dalla pubblica amministrazione.

“Il mondo delle cooperative sociali (legge 381/91) è divisibile in due tipologie. Una che chiamiamo di tipo A che si occupa dell’assistenza sociale alle persone in convenzione con determinati enti, ad esempio asili-nido, centri antiviolenza sulle donne, centri anti-dispersione scolastica, raccolta fondi per il banco alimentare. Una seconda tipologia cooperativa è detta di tipo B e prevede il reinserimento dei lavoratori svantaggiati quali ex – detenuti, ex tossicodipendenti, per fare degli esempi. Queste cooperative ottengono commesse per attività artigianali grazie a progetti in associazione, ad esempio con la Curia Arcivescovile di Napoli” racconta Esposito.

La particolarità dello Studio fondato da Giosuè Esposito è l’attenzione alle necessità del mondo cooperativo, sia sociale sia di produzione e lavorativo. Le cooperative sono enti con particolari peculiarità che spesso sconfinano nel sociale. “Affiancare professionalmente il mondo cooperativo è coinvolgente e modella in qualche modo anche l’approccio alla consulenza. L’aspetto tributaristico è per quel mondo produttivo molto importante ed indirizza anche il senso di appartenenza più ampio alla Società e al mondo produttivo e operativo. La trasformazione digitale che abbiamo affrontato in Studio, grazie alle innovazioni di Wolters Kluwer, ci consente di operare per tutti i nostri clienti, ma per il mondo cooperativo in particolare, con una chiarezza ed una profondità impensabili prima. Lo sviluppo e l’indirizzo di strategie tributarie anche per le cooperative che si rivolgono a noi è un elemento distintivo che siamo in grado di sostenere anche grazie all’innovazione digitale offerta da Genya.”