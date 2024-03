AIPSI: webinar con Cyber Evolution mercoledì 20 marzo alle 18.00

Il 20/03/2024 alle ore 18 , AIPSI, in collaborazione con Cyber Evolution, tiene un webinar per farsi presentare ed approfondire una innovativa soluzione di sicurezza digitale, chiamata LECS, utilizzabile ed installabile in logica “Plug & Play“, e che si basa su motori e logiche di machine learning.

Collegato al router o allo switch di rete, l’ambito operativo di LECS include reti LAN, infrastrutture in Cloud ed impianti industriali (OT ). LECS analizza il traffico, i movimenti interni ed esterni alla rete e una volta rilevata un’anomalia, la classifica ed agisce in base al grado di gravità con una risposta modulata all’ attacco.

L’aspetto di maggior interesse di questa soluzione è la sua attivazione ed la sua gestione operativa e funzionale che non richiedono specifiche competenze di informatica e di sicurezza digitale, grazie al plug&play e all’intelligenza artificiale (machine learning) che “impara” il contesto operativo nel quale viene installata.

Agenda webinar AIPSI

18,00 – 18.15 Introduzione di Alessandro Ghionna , Consigliere AIPSI e Network Security Engineer in DigitelNET

Introduzione di , Consigliere AIPSI e Network Security Engineer in DigitelNET 18.15 – 19.10 Presentazione di LECS in termini tecnici e funzionali, e sua demo da parte di Marco Camerinesi , COO di Cyber Evolution, e di Roberto Camerinesi , CTO di Cyber Evolution

Presentazione di LECS in termini tecnici e funzionali, e sua demo da parte di , COO di Cyber Evolution, e di , CTO di Cyber Evolution 19.10 – 19.30 Domande e risposte con il pubblico e chiusura del webinar.

La partecipazione al webinar è gratuita ed aperta a tutti gli interessati, e richiede la registrazione QUI.