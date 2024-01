INFRASTRUTTURA APPLICATIVA: PROTEGGIAMOLA

Altro tassello importante in una corretta strategia di sicurezza informatica è quello della protezione dell’infrastruttura a livello applicativo. Uno dei primi sintomi di un attacco informatico è questa infrastruttura è la modifica di una chiave di registro, di un file di sistema o l’installazione di un payload.

Oggi esistono però soluzioni tecnologiche che consentono di accorgersi se c’è stato uno di questi accadimenti per intervenire subito e non far precipitare la situazione.

Scopri di più con Netwrix!