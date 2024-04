Extreme Labs viene inaugurato con il lancio di Extreme AI Expert

Extreme Networks annuncia la nascita di Extreme Labs, un ecosistema dinamico in cui creatività, collaborazione e tecnologie avanzate convergono per sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni innovative, e un luogo privilegiato in cui l’azienda può presentare i prodotti più vicini alla disponibilità commerciale. Extreme Labs è focalizzato sullo sviluppo di tecnologie innovative ad ampio impatto, come quelle che potrebbero nascere dalla collaborazione con Living Tomorrow ed essere adottate entro il 2030.

L’Extreme Labs parte con il piede giusto: presentato Extreme AI Expert

L’azienda ha presentato la prima delle innovazioni tecnologiche di Extreme Labs: Extreme AI Expert, una soluzione di AI generativa che deriva dagli investimenti di Extreme nell’AI e dalla soluzione ExtremeCloud IQ CoPilot e che offre significative ottimizzazioni e risparmi sui costi di progettazione, implementazione e gestione delle reti e della sicurezza aziendali.

A differenza delle soluzioni che separano dati e conoscenze, Extreme AI Expert è progettato per superare le informazioni pubbliche sui prodotti e sull’ottimizzazione della rete e per fornire le soluzioni migliori, combinando in modo sicuro ed efficace i dati pubblici con quelli privati dei clienti per sviluppare suggerimenti propositivi che consentono di accelerare la soluzione dei problemi degli ambienti di rete.

I vantaggi futuri includono la possibilità di:

Agire come esperto dei prodotti e dei servizi Extreme per lavorare in modo più rapido e intelligente, grazie all’accesso ai dati contenuti in quasi un milione di documenti in diverse lingue, contenuti nei repository pubblici, nelle knowledge base e nei documenti del Global Technical Assistance Center (GTAC) di Extreme.

Sfruttare tutti i dati disponibili per migliorare le prestazioni e l’efficienza operativa, grazie all’analisi della combinazione tra le informazioni fornite dalle applicazioni e dai dispositivi in rete, per fornire approfondimenti, automatizzare le operazioni e creare avvisi su anomalie come il sovraccarico della rete e il degrado o i punti morti del Wi-Fi.

Trasformare le analisi in informazioni e in azioni, grazie al suggerimento di azioni di tipo preventivo e di ottimizzazioni della rete sulla base dei KPI aziendali, per risolvere i problemi o affrontarli in modo proattivo.

Attualmente, Extreme AI Expert è ancora allo stato di tech preview, anche se Extreme prevede di iniziare a integrare la tecnologia nelle soluzioni nel corso dell’anno 2024.

Dichiarazioni

“Extreme punta sull’innovazione, e con Extreme Labs vuole superare i limiti della tecnologia, riscrivendoli e ridefinendone le norme. Il nostro obiettivo è quello di semplificare il networking sfidandone le convenzioni, ed Extreme AI Expert è solo un ulteriore esempio di come creiamo le migliori tecnologie del settore, quelle che consentono ai clienti di ottenere risultati di grande impatto, anche in un momento di fortissima evoluzione per la convergenza di AI, networking e sicurezza“, ha aggiunto Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer di Extreme Networks.