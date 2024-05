Seeweb protagonista all’evento di Genova dedicato alla sostenibilità digitale

Seeweb partecipa al Be Digital, l’evento dedicato a aziende e professionisti che si terrà a bordo della nave Costa Smeralda, Stazione Marittima, Genova. Nel corso della giornata di lavori – patrocinata di Comune di Genova, Regione Liguria, Università di Genova – aziende e istituzioni si confronteranno sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e economica del processo di digitalizzazione.

Per Seeweb – impegnata nel fornire infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale e con Data Center nel Lazio e nella Lombardia – interverrà lo Strategic Customers Focal Point Gianluca Geralico. Geralico sarà uno dei relatori della tavola rotonda dedicata agli “Strumenti per la crescita e sviluppo sostenibile delle imprese”, nel corso della quale si discuterà di come sempre più aziende cerchino di integrare gli obiettivi di sostenibilità nelle proprie strategie di crescita, esplorando i vari strumenti disponibili per supportare questo processo. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista del Secolo XIX Francesco Margiocco, e vi parteciperanno anche Gianluca Caffaratti, presidente AIDP Liguria e Ceo di Happily; Francesco Ronchi, presidente e Ceo di Synesthesia; e Marco Bonicelli, Presales manager di Cyber Guru.

Il Be Digital è l’evento incentrato sulla sostenibilità digitale delle aziende, e sull’impatto che questo processo ha sull’ambiente, la società e l’economia. Be Digital, dove sarà ospite Seeweb, non è solo un evento che affronta tematiche importanti e di interesse per le aziende, ma è anche un punto di incontro per professionisti, un luogo di connessione dove condividere esperienze e accrescere le proprie competenze. L’evento nasce con l’intento di creare un movimento di cultura digitale trasversale, utile al territorio di riferimento, ma aperto a tutto il pubblico italiano, per portare temi di frontiera all’interno di ogni azienda, piccola o grande, fornendo alfabetizzazione e spunti in un mondo sempre più complesso e mutevole.

“Il digitale consuma risorse – sottolinea Chiara Grande, Marketing Manager di Seeweb. – I data center funzionano con lo scotto di un uso di tantissima energia. In alcuni casi, consumano acqua e producono emissioni in atmosfera. Il Green Deal, in tal senso, ha sollecitato una maggiore sensibilizzazione a rendere le infrastrutture che ospitano server e apparati maggiormente sostenibili. Realtà come The Green Web Foundation operano affinché tutti i Data Center si dotino di energie verdi per alimentare i data center. Con l’Intelligenza Artificiale, purtroppo, il consumo salirà ancora di più in quanto lo sviluppo di modelli AI e le attività di addestramento richiedono tante risorse computazionali che solo architetture IT e chip super potenti possono servire. Se non possiamo fermare la tecnologia, dobbiamo investire nei cloud che consentono una allocazione dinamica delle risorse, lineare alle reali esigenze, ma anche e soprattutto puntare a processi sostenibili, a partire da come vengono alimentate le infrastrutture, per finire su come viene utilizzata l’acqua per il raffrescamento dei data center e per il ciclo dell’hardware utilizzato”.