OpenAI estende le capacità di Microsoft Azure con Oracle Cloud Infrastructure

In occasione del rilascio dei risultati finanziari dell’anno fiscale 2024, Oracle ha annunciato che OpenAI ha scelto Oracle Cloud Infrastructure per estendere le capacità della piattaforma Microsoft Azure AI.

Famosa per aver creato ChatGPT, OpenAI è una società di ricerca e sviluppo nel campo dell’AI che fornisce servizi di intelligenza artificiale generativa a oltre 100 milioni di utenti ogni mese.

Come OpenAI, altre realtà si affidano ad OCI

L’infrastruttura AI all’avanguardia di OCI sta favorendo l’innovazione in questo campo. OpenAI si unirà alle migliaia di innovatori a livello globale, appartenenti a tutti i settori, che eseguono i propri carichi di lavoro AI sull’infrastruttura AI di OCI. Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs, xAI e altri ancora utilizzano OCI Supercluster per l’addestramento e l’inferenza dei modelli di AI di nuova generazione.

Le funzionalità ad hoc per l’AI offerte da OCI consentono a startup e aziende di ogni settore di creare e addestrare modelli in tempi più rapidi e in modo più affidabile, in qualsiasi modalità/luogo di esecuzione del cloud distribuito di Oracle.

Per la formazione di modelli LLM (Large Language Model), OCI Supercluster può scalare fino a supportare 64.000 GPU NVIDIA Blackwell da o Superchip GB200 Grace Blackwell connessi tramite una rete di cluster RDMA a bassissima latenza e una varietà di soluzioni di storage HPC . Le virtual machine OCI Compute e le istanze NVIDIA GPU Bare Metal di OCI sono in grado di alimentare le applicazioni per l’AI generativa, la computer vision, l’elaborazione del linguaggio naturale, i sistemi di suggerimento e molto altro ancora.

Dichiarazioni

“Siamo lieti di lavorare con Microsoft e Oracle. OCI estenderà la capacità della piattaforma di Azure e consentirà a OpenAI di continuare a crescere scalando sulle proprie risorse cloud”, ha dichiarato Sam Altman, Chief Executive Officer, OpenAI.

“La corsa per costruire il modello linguistico di grandi dimensioni più ampio al mondo è iniziata e sta generando una straordinaria richiesta di servizi di infrastruttura AI Gen2 di Oracle”, ha dichiarato Larry Ellison, Chairman e CTO di Oracle. “I leader di settore come OpenAI scelgono OCI perché è l’infrastruttura AI più veloce e conveniente (NdR dal punto di vista costo-prestazioni) al mondo”.