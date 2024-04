Settore data center: le previsioni di BCS Consulting per il 2024

Edge e 5G, Sicurezza e Sostenibilità, Reti Quantistiche e Tecnologie Immersive, Network-As-A-Service e Città Smart e Resilienti. Sono questi i trend del settore dei data center analizzati, in questo articolo, da James Hart, CEO di BCS Consulting.

Buona lettura!

Data Center: i trend 2024 secondo BCS Consulting

Il settore dei data center sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, a prescindere dai requisiti sempre più stringenti legati al tema della sostenibilità. Nonostante sia complesso fare previsioni precise e attendibili, è possibile comunque formulare alcune considerazioni.

Edge e 5G

Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a una crescita esponenziale dei casi d’uso edge computing dovuta al forte aumento dei dispositivi IoT e alla necessità di applicazioni a bassa latenza. Sono sorti, di conseguenza, nuovi micro-data center più vicini alle fonti di dati. Con l’espansione delle reti 5G, è emersa anche una notevole esigenza, nel settore dei data center, di integrare le funzionalità di questa tecnologia nei network aziendali e dei data center per poter beneficiare delle alte velocità e bassa latenza dello standard mobile.

Sicurezza e sostenibilità

Il settore dei data center ha affrontato le sfide della cybersecurity contrastando i numerosi attacchi informatici che hanno drammaticamente colpito le infrastrutture critiche. In tal senso, in particolare le grandi aziende, sottolineano la necessità di proteggere le infrastrutture di rete in modo efficiente.

Crescono, inoltre, le preoccupazioni per il cambiamento climatico. Molti data center si stanno concentrando sulla sostenibilità, puntando alla neutralità delle emissioni di carbonio e all’utilizzo di energie rinnovabili. L’automazione e l’intelligenza artificiale nella gestione delle reti e dei data center ha, infine, portato a infrastrutture più efficienti con capacità di “auto-riparazione”.

Reti quantistiche e tecnologie immersive

Le reti quantistiche saranno senza dubbio tra i trend più importanti di quest’anno nel settore dei data center. I progressi del quantum computing abiliteranno comunicazioni ultra-sicure. Anche la crescita del’ l’edge computing non conoscerà sosta, favorita, tra l’altro, dall’aumento dell’uso di realtà aumentata, realtà virtuale e altre tecnologie immersive.

Network-as-a-Service: l’AI sarà la protagonista anche nel settore dei data center

Utilizzeremo sempre più spesso le infrastrutture network-as-a-service, come già avviene per il cloud computing. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore dei data center, acquisirà sempre più importanza, ad esempio, per la manutenzione predittiva, il rilevamento di anomalie e l’ottimizzazione delle reti.

Città smart e resilienti

Man mano che le aziende e le città si trasformano in ambienti e luoghi più “smart”, anche l’integrazione dei dispositivi IoT nelle reti aziendali assumerà un ruolo sempre più rilevante. Lo stesso vale per la resilienza e il recovery in caso di disastri. Di fronte all’aumento delle catastrofi naturali e delle minacce informatiche, sarà, infatti, fondamentale realizzare infrastrutture di rete resilienti che possano essere ripristinate rapidamente in caso di emergenza.

Infine, a seguito del crescente utilizzo di tecnologie distribuite come la blockchain, si osserverà una maggiore diffusione di modelli di data center decentralizzati.

di James Hart, CEO di BCS Consulting