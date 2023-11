Free SoftwareSFSCON torna il 10 e 11 novembre 2023

2 giorni, più di 100 talk e oltre 100 speaker, 10 track tematici, 1 Hackathon, tanti eventi collaterali e la consegna dell’European SFS Award. Torna al NOI Techpark di Bolzano, SFSCON, la conferenza internazionale sul Free Software: appuntamento il 10 e 11 novembre 2023 con developers, aziende, decision makers, ricercatrici e ricercatori per condividere esperienze e visioni sul futuro del Software Libero. Punto d’incontro anche per gli esponenti delle più importanti organizzazioni del software libero a livello mondiale, come Free Software Foundation Europe (FSFE), Eclipse Foundation, Open Source Initiative (OSI), OW2 e molti altri.

L’ex presidente di OSI, Simon Phipps, inaugurerà la SFSCON 2023 con un discorso dedicato all’evoluzione del concetto di libertà del software in Europa. In passato, si riponeva fiducia nella possibilità per gli individui di esaminare ed eseguire il codice al fine di garantire che il software fosse liberamente accessibile a tutti, ma con la crescente diffusione delle tecnologie cloud, dell’intelligenza artificiale e delle normative più rigorose in Europa, questa concezione ha subito delle trasformazioni significative. Phipps illustrerà lo stato attuale della situazione e si interrogherà sulla reale possibilità di preservare la libertà del software.

Un tema centrale di quest’anno sarà l’Intelligenza Artificiale, con relatori di spicco come Frank Karlitschek, fondatore di Nextcloud, che illustrerà l’impatto dell’AI su Open Source, Open Tech e Open Societies, e il suo socio Björn Schießle che spiegherà come la sua organizzazione integra l’AI tenendo conto delle conseguenze etiche”. Un altro, atteso focus, sarà quello sulla Smart Health in un track curato da Floriano Zini, tecnologo accademico presso Smart Data Factory, laboratorio di trasferimento tecnologico della Libera Università di Bolzano al NOI, e Chiara Ghidini, ricercatrice della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Obiettivo del track sarà quello di promuovere la conoscenza sulle metodologie e le tecniche di AI per l’analisi dei dati clinici e la realizzazione di applicazioni informatiche sanitarie, dalla sanità elettronica open source all’imaging medico, dagli ospedali intelligenti alle tecnologie per allenamento, riabilitazione e benessere. E oltre ai verticali dedicati ad AI e Smart Health, a SFSCON sarà possibile seguire i track: Community, Cybersecurity, Developers, Legal, OW2, Public Money Public Code & Open Data, ZOOOM Project, Open Data & Open Hardware.

Tanti anche i side event che accompagneranno il summit: la 10° edizione del NOI Hackathon SFSCON Edition, con 24 ore di hacking, collaborazione, co-creazione e sviluppo no stop per rispondere alle sfide di business lanciate dalle aziende e generare nuove idee; il project track e il toolkit interactive workshop con ZOOOM per analizzare la proprietà intellettuale negli ecosistemi di innovazione collaborativa che si basano su Open Source, Open Hardware e Open Data (i “3O”); l’OW2 track dedicata all’uso dell’AI per la mitigazione delle Fake News. Inoltre, il 9 novembre, al NOI si terrà il World Usability Day 2023, convegno curato da unibz, che anticiperà l’arrivo della South Tyrol Free Software Conference con una conferenza dedicata alle buone pratiche di usabilità.

Dopo l’interesse riscontrato nella precedente edizione, torna anche la lettura del libro per bambini Ada e Zangemann: storia che racconta il percorso del famoso inventore Zangemann e della giovane Ada, una curiosa armeggiatrice. Come da tradizione, inoltre, sarà consegnato un premio per celebrare la persona che si è più distinta per aver contribuito all’introduzione della cultura del Software Libero. Per la prima volta, il premio sarà dato in collaborazione con Free Software Foundation Europe (FSFE) e Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan, rafforzando l’impegno di SFSCON nella promozione dei valori del Free Software su una scala più ampia. Da quest’anno si parla infatti di “European SFS Award”.

Fondata nel 2001 su iniziativa del Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan, SFSCON è dal 2005 organizzata e promossa congiuntamente da NOI Techpark. L’evento sarà visibile in presenza, previa registrazione, o in streaming.

La conferenza si terrà in lingua inglese. Gli sponsor di SFSCON 2023 sono: Eclipse Foundation, Gruppo FOS, Red Hat, Telmekom, Vates, IT Servicenet, Made in Cima, 1006.org, Catch Solve, Endian e Peer. I partner di SFSCON 2023 sono: FOSSlife, FSFE – Free Software Foundation Europe, Linux Magazine, LUGBZ – Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan, OW2, Speck&Tech, stickermule, Free University of Bozen-Bolzano, WUD e Zooom. La conferenza è cofinanziata dall’UE attraverso il progetto FESR 1048 IMPACT.