Spatial Computing Summit 2024: l’Italia è presente con Hevolus

Hevolus, specialista internazionale nelle tecnologie di eXtended Reality e AI generativa applicate a tutti i processi vitali delle aziende, annuncia che Fabio Santini sarà tra gli speaker del prossimo Spatial Computing Summit 2024. Il CEO di Hevolus sarà l’unico italiano, nonché il solo professionista in rappresentanza dell’Europa, in un gruppo ristretto che comprende manager provenienti da realtà internazionali quali Flow Immersive, Lenovo, FalconViz e UC San Diego.

“Siamo entusiasti di avere Fabio Santini a rappresentare Hevolus come nostro relatore. Quando si è presentata l’opportunità di averlo con noi a condividere la sua esperienza, la nostra associazione ha colto con entusiasmo l’opportunità“, ha dichiarato Feroz Mohummed, President of Silicon Valley Chapter della VR/AR Association (VRARA). “La reputazione di eccellenza di Fabio Santini lo precede, e Hevolus sta facendo scalpore in Italia e in Europa con la sua offerta completa di eXtended Reality. L’integrazione dell’intelligenza artificiale consolida ulteriormente la sua posizione di leader nel settore“.

Spatial Computing Summit 2024: appuntamento al 17 aprile

Spatial Computing Summit 2024 si terrà mercoledì 17 aprile e, per la prima volta, vivrà nella prestigiosa cornice del Plug and Play Tech Center di Sunnyvale, sede del più grande acceleratore di startup al mondo. Organizzato da VR/AR Association (VRARA) Silicon Valley, l’evento quest’anno sarà un’istantanea di come intelligenza artificiale (AI) e machine learning si combinino con hardware, piattaforme e applicazioni di Spatial Computing per accelerare notevolmente le capacità di calcolo in un ambito in cui l’AI può giocare un ruolo cruciale.

La soddisfazione di Hevolus espressa dal CEO

“Oggi per noi è una giornata importante, poter dire al mondo di essere presenti a un evento prestigioso quanto Spatial Computing Summit 2024 è una pietra miliare nella storia di Hevolus, ed essere l’unica realtà italiana ad avere questo privilegio è fonte di ulteriore soddisfazione perché vuol dire aver operato tanto bene da aver suscitato l’attenzione di una realtà del livello di VRARA Silicon Valley”, ha aggiunto Fabio Santini, CEO di Hevolus. “La nostra presenza al Summit testimonia la nostra rilevanza nel panorama mondiale dello Spatial Computing e il nostro essere riconosciuti tra i pionieri a livello di mercato e di innovazione. A oggi siamo tra le poche realtà che possono offrire al mercato una soluzione completa in grado di combinare eXtended Reality e Artificial Intelligence e tra i principali partner dei più importanti operatori del settore. Quanti avranno modo di seguire il mio speech potranno saperne di più su di noi e scoprire come AI e XR possano migliorare i processi di business di brand e aziende”.