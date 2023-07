Talentia CPM premiata da BPM Partners

Talentia Software, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha ottenuto il riconoscimento di Excellent for Financial Consolidation da BPM Partners per il secondo anno consecutivo. Questo premio si basa sulle valutazioni dei clienti espresse nell’ultimo BPM Pulse Research Study. Talentia si è aggiudicata questo importante riconoscimento grazie alla facilità d’uso, alla rapidità di implementazione e alle funzionalità innovative offerte da Talentia CPM che la rendono una soluzione leader nel mercato di fascia media. Inoltre, gli autorevoli analisti di BPM hanno conferito a Talentia ulteriori premi che sono stati assegnati durante il 20° anniversario del webcast annuale Pulse of Performance Management. L’azienda ha ottenuto giudizi di eccellenza nelle categorie budgeting and planning, facilità di utilizzo, consolidato finanziario e reporting, qualificandosi come “Core Vendor” del Pulse of Performance Management.

Vendor Landscape Matrix di BPM Partners

Talentia è presente per il secondo anno nella Vendor Landscape Matrix di BPM Partners. I risultati dello studio BPM Pulse e le osservazioni del team di analisti sono stati combinati insieme per dare vita al report BPM Vendor Landscape Matrix, che si pone l’obiettivo di fornire un’istantanea in tempo reale dei principali attori del mercato e di aiutare i potenziali acquirenti a comprenderli meglio in base a:

– focus

– momentum di mercato

– soddisfazione dei clienti

– capacità

– principali punti di forza

– performance in confronto alle alternative dei competitor

La Vendor Landscape Matrix di BPM Partners viene aggiornata annualmente per fornire costantemente informazioni sempre attuali. Tutti i dati in essa contenuti vengono raccolti e redatti in modo indipendente da BPM Partners. L’obiettivo è quello di consentire alle organizzazioni di focalizzare le proprie attività di selezione e scelta dei vendor su quelli che hanno maggiori probabilità di soddisfare le loro esigenze, risparmiando tempo e denaro nel processo.

Talentia CPM, “Eccellente funzionalità di consolidamento finanziario”

Talentia CPM è una piattaforma end-to-end di Corporate Performance Management che supporta il reporting, il forecasting, il budgeting e il consolidamento finanziario. Il sistema è stato progettato per accelerare la chiusura e migliorare il reporting per i dipartimenti finanziari delle aziende di medie dimensioni.

Talentia CPM può anche essere implementato rapidamente e gestito dal proprio team finance.

“Siamo lieti di poter constatare che gli straordinari punti di forza di Talentia siano stati apprezzati dai clienti. Il punteggio complessivo di customer satisfaction di Talentia è passato dal 4,33 di un anno fa al 4,69 di oggi, una chiara dimostrazione del crescente apprezzamento degli utenti grazie alla continua evoluzione della soluzione”, ha commentato Craig Schiff, CEO di BPM Partners.

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come uno dei principali player che le aziende dovrebbero prendere in considerazione quando valutano un sistema di consolidamento e reporting. Questa referenza da parte di BPM, insieme all’eccellente punteggio nel gradimento da parte dei clienti, dimostra che la nostra soluzione facile da usare, gestibile direttamente dai dipartimenti finance e implementabile rapidamente a basso costo, sta avendo una grande risonanza sul mercato”, ha commentato Richard Bavington, General Manager di Talentia per il Nord America.

“La soluzione Talentia CPM si è evoluta enormemente negli ultimi 12 mesi e ora copre l’intera gamma di processi di consolidamento e reportistica richiesti dai nostri clienti, il tutto in un’unica soluzione facile da usare e a basso costo di implementazione”, ha aggiunto Rolf Niedermann, Product Manager di Talentia.

Talentia CPM mette a disposizione un’unica soluzione per supportare i team finanziari a realizzare un efficace financial performance management; un reporting non finanziario dettagliato (ESG); un processo decisionale rapido ed efficiente; dati e forecast affidabili; sicurezza e conformità.