Agora: la soluzione di Denondo che semplifica la gestione dati

I dati, si sa, sono il bene più prezioso che le aziende possiedono. Gestirli, però può diventare ostico, “rallentando” così la gestione delle attività quotidiane.

Denodo, realtà specializzata nella gestione dei dati, presenta Agora, una nuova soluzione basata sul cloud che trasforma la gestione dei dati per le organizzazioni a livello globale. Agora offre ai clienti un servizio completamente gestito della Denodo Platform, perfettamente adattabile alle loro esigenze. Grazie a questa soluzione, le aziende possono delegare a Denodo la gestione dell’infrastruttura e delle operazioni della piattaforma, accelerando l’accesso ai dati per gli utenti finali e riducendo il tempo dedicato alle attività quotidiane. In questo modo, le organizzazioni possono concentrarsi sugli obiettivi strategici e mantenere la loro agilità in un mercato in continua evoluzione.

Agora consente di rispondere a un’esigenza critica

Le organizzazioni stanno affrontando una sfida comune: l’incapacità di accedere rapidamente e in modo efficiente ai dati di cui hanno bisogno. Gli approcci tradizionali alla gestione dei dati richiedono l’installazione e la manutenzione da parte di ogni singola organizzazione, ostacolando così il processo decisionale.

Con Agora, Denodo introduce un’opzione di implementazione completamente gestita per la sua rinomata piattaforma, offrendo una gestione dei dati più semplice e flessibile. Ciò permette alle aziende di concentrarsi sull’analisi dei dati e sulla differenziazione del loro business, mentre Denodo si occupa della gestione dei componenti critici della piattaforma.

Abbattere le barriere

Agora permette alle aziende di superare gli ostacoli degli approcci tradizionali alla gestione dei dati, semplificando il processo di implementazione e offrendo loro la libertà di scegliere l’ambiente che meglio si adatta alle loro esigenze. L’architettura di Agora è composta da due piani distinti: un piano di Controllo e un piano di Esecuzione. Questo consente flessibilità nell’implementazione senza compromettere la proprietà dei dati e delle configurazioni da parte dei clienti Denodo. Le organizzazioni possono gestire autonomamente il proprio ambiente o delegare a Denodo la gestione, garantendo una maggiore facilità di installazione.

Agora offre inoltre la massima versatilità e semplicità di installazione: grazie a modelli one-click, gli utenti possono effettuare il provisioning di un’ampia varietà di opzioni di implementazione, da semplici server di valutazione a complesse configurazioni aziendali, con la possibilità di scalare i sistemi con pochi clic. Il modello di licenza a consumo della soluzione garantisce una scalabilità efficiente dal punto di vista dei costi, permettendo alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di allineare i costi di licenza all’effettivo utilizzo della Denodo Platform.

Disponibilità di Agora

Denodo prevede di offrire Agora su numerosi Marketplace, inclusi in ordine di disponibilità: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Alibaba.

Dichiarazioni

“Con Agora, i nostri clienti possono scegliere il metodo di implementazione che preferiscono, affidando a Denodo la gestione degli aspetti critici della piattaforma”, afferma Alberto Pan, Executive Vice President e Chief Technical Officer di Denodo. “Questa soluzione completamente gestita e basata sul cloud consente alle aziende di semplificare i processi di gestione dei dati, offrendo loro la flessibilità e l’agilità necessarie per eccellere nel dinamico contesto di business odierno”.

“Agora rappresenterà la soluzione ideale per alcuni dei nostri clienti in comune, che necessitano di interazioni con i dati fluide, rapide e semplici,” ha dichiarato Paul Zaydel, General Manager per i Dati di CDW. “Gestendo tutti i compiti complessi sul backend, la soluzione permette a un numero maggiore di utenti di gestire i dati con maggiore facilità, flessibilità e creatività”.

“Siamo entusiasti di presentare la piattaforma Agora, che trasformerà e modernizzerà la gestione dei dati per le aziende, eliminando lo stress dell’infrastruttura autogestita”, ha commentato George Gilbert, analista di Silicon Angle. “Con Agora, le aziende possono concentrarsi sulla trasformazione dei dati in valore reale”.