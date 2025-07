Camst group aggiorna e migra il suo ERP sul cloud di SAP

Camst group è una Società Cooperativa Benefit, dal 2025 B Corp, fondata a Bologna nel 1945. L’azienda è tra le principali realtà in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre anche servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica, NOI e Dal 1945 Gustavo Italiano, oltre al banqueting con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni, Camst group ha ampliato la sua offerta includendo anche il facility management.

Con un forte impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, Camst group investe in progetti per la riduzione dello spreco alimentare, la valorizzazione delle persone e lo sviluppo di pratiche green nella gestione operativa. L’azienda rappresenta oggi un modello di crescita equilibrata tra performance economiche, attenzione al territorio e sviluppo sostenibile.

Il progetto di trasformazione di Camst group

Nel 2024, Camst group ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di trasformazione digitale con l’obiettivo di modernizzare la propria infrastruttura IT, semplificare i processi, abilitare modelli di business più agili, e migliorare l’efficienza operativa in un contesto competitivo sempre più dinamico.

Camst group ha scelto SAP come partner strategico e selezionato il percorso RISE with SAP per aggiornare e migrare l’ERP sul cloud e dotarsi così di una piattaforma sicura, solida e innovativa, capace di supportare l’evoluzione del business e rispondere con flessibilità alle nuove esigenze di mercato.

La scelta è stata supportata da un assessment approfondito per la direzione strategica di Camst group, condotto da Engineering Group insieme con SAP per definire le priorità di trasformazione e costruire un percorso tecnologico e organizzativo coerente con gli obiettivi di crescita dell’organizzazione.

L’azienda utilizzava, infatti, una soluzione ERP on-premise, con logiche, processi e metodologie non più adatte alle sue esigenze attuali e una stratificazione di personalizzazioni che andava sensibilmente rivista per abbracciare un modello ERP clean core.

Camst group ha selezionato RISE with SAP perché è un percorso completo che, unendo software, servizi, metodologie e infrastruttura basata sul modello “as-a-service”, permette un miglioramento significativo nella governance IT, una riduzione del TCO, una maggiore scalabilità dei servizi, tempi di risposta più rapidi e una governance più solida dei dati. Di particolare importanza, le nuove funzionalità introdotte nella nuova versione di SAP S/4HANA Cloud che offrono significativi risparmi a livello di marginalità operativa.

Un altro elemento distintivo del progetto è stato l’adozione di SAP Business Technology Platform (BTP) per orchestrare in modo efficiente le numerose interfacce presenti all’interno dell’organizzazione: più di 100 servizi. SAP BTP permette lo sviluppo e l’estensione di applicazioni personalizzate e l’integrazione di sistemi esistenti in modo semplice e veloce.

Il go live del progetto è previsto per luglio del 2026 e segnerà un passo fondamentale nel percorso di evoluzione digitale di Camst group. Engineering, grazie alla sua consolidata esperienza nei processi di digitalizzazione, sta guidando l’implementazione della soluzione SAP S/4HANA Cloud, assicurando una transizione efficace verso un modello operativo più moderno e innovativo. BIP supporta il progetto occupandosi delle attività di governance e quality assurance, garantendo qualità e coerenza lungo tutto il percorso.

L’adozione coinvolgerà 350 persone e consentirà all’azienda non solo di modernizzare la propria infrastruttura tecnologica, ma anche di semplificare i processi e ridurre il time to value.

Alcune dichiarazioni

“La scelta del passaggio al cloud è in linea con il nostro piano strategico dei Sistemi Informativi, che ha un orizzonte triennale e, fra i propri macro-punti, una traiettoria full cloud”, ha dichiarato Andrea Cobelli, Direttore Sistemi Informativi di Camst group. “Un altro elemento per noi importante è l’Intelligenza Artificiale, tema che abbiamo introdotto nel piano strategico quest’anno. Sebbene per noi sia ancora un po’ presto immaginare oggi fino a che limite ci spingeremo nell’integrazione dell’IA in azienda e quali possibilità aprirà, è una cosa a cui teniamo particolarmente e siamo sicuri che RISE with SAP, con la sua capacità di abilitare scenari evoluti anche attraverso funzionalità di IA integrate direttamente nei processi, ci sarà molto d’aiuto nel raggiungere questo obiettivo”.

Fabio De Angelis, Consumer & Industrial Goods Executive Director di Engineering Group, spiega: “Da oltre quindici anni accompagniamo Camst group nei suoi percorsi di evoluzione digitale, supportando l’azienda nel coniugare innovazione e solidità operativa. Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo strategico in un percorso di trasformazione che guarda al futuro, integrando le potenzialità di SAP S/4HANA con un modello di business sempre più agile, sostenibile e orientato alle persone. La nostra partnership storica con SAP, che dura da quasi 30 anni, ci consente di garantire a Camst group un’implementazione efficace, sicura e capace di coniugare le innovazioni tecnologiche con le esigenze di business, generando valore concreto nel tempo”.