Archiva Group presenta le iniziative 2024

Parte con un programma ricco di eventi il nuovo anno per Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 25 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in transizione digitale.

Archiva Group, con l’obiettivo di potenziare la connessione tra i professionisti del settore e accelerare la transizione digitali dei business, ha ideato un calendario di incontri che permette di condividere e migliorare le conoscenze, esplorare i trend normativi e tecnologici emergenti e sviluppare relazioni strategiche.

Archiva Group attraversa l’Italia con “Change Up”

L’evento principale di Archiva Group “Change Up” è in programma il 26 settembre a Milano e ha come obiettivo la ricerca e la diffusione della conoscenza e della consapevolezza adatte ad affrontare con successo la quotidianità della quarta rivoluzione industriale, nella quale le organizzazioni e gli individui si trovano oggi. Change Up ospita personaggi d’eccezione del panorama nazionale ed internazionale e diversi workshop pensati per rispondere alle esigenze di ogni dipartimento aziendale.

Quest’anno, inoltre, Archiva Group propone un nuovo format con la partecipazione del Prof. Avv. Benedetto Santacroce, “Road to Change Up”, una serie di eventi itineranti intitolati “Normativa e Transizione Digitale. Obblighi e conseguenze per le imprese” che coinvolgono in maniera capillare aziende e partner.

Il format ha lo scopo di far convergere gli attori di varie regioni in un momento di grande confronto per:

Analizzare le recenti novità normative che impattano i business al fine di individuare l’approccio ottimale alla transizione digit In particolare, ci si focalizzerà sul progetto ViDA (Fattura Europea) e i processi di fatturazione elettronica internazionale, AIDA 2.0. e la digitalizzazione delle procedure di Import ed Export e infine il RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Individuare le migliori strategie e tecnologie che consentano alle aziende, grazie ad un approccio olistico, di sfruttare la norma per compiere con successo il proprio percorso di transizione digitale.

Valorizzare le competenze delle persone.

Le tappe di “Road to Change Up”

Fiorano Modenese (Modena), 27 marzo

Torino, 14 maggio

Verona, 22 maggio

Montebelluna (Treviso), 11 giugno

Durante tutto l’anno, inoltre, Archiva Group organizzerà webinar, sviluppati ad hoc, per trattare le diverse tematiche legate ai cambiamenti normativi e alle esigenze dei diversi reparti e processi aziendali, dal legal all’HR e dal finance al procurement.

“Con il lancio di questo nuovo programma di eventi, confermiamo il nostro impegno nel volere offrire un valore aggiunto tangibile alla nostra business community“, afferma Loris Marchiori, Corporate Communication Director di Archiva Group. “Siamo entusiasti di facilitare l’interazione e la collaborazione tra i professionisti del settore, creando un terreno fertile per l’innovazione, la crescita delle aziende e dell’intero sistema Paese”.