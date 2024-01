Archiva Group collabora con Uninfo per promuovere le best practice e le normative in materia di gestione sicura dei dati

Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 30 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la gestione e conservazione dei dati a norma, conferma il suo impegno nel promuovere la conformità normativa per continuare a garantire una gestione sicura dei dati e collabora con Uninfo per promuovere le best practice e le normative in materia.

Nell’ambito di questa collaborazione, Luciano Quartarone, Chief Information Security Officer (CISO) e Data Protection Officer (DPO) di Archiva Group, è stato nominato Coordinatore della Commissione UNI/CT 501 GL/03 “Distruzione supporto di dati”.

“I dati personali e di business trattati ogni giorno dalle aziende sono nell’ordine di miliardi e miliardi, e ognuno di essi deve essere contestualizzato e gestito durante l’intero ciclo di vita. La distruzione dei supporti che contengono dati è un insieme di processi articolati e cruciali che non possono non far parte della compliance aziendale” afferma Fabio Giuseppe Ferrara, ex convenor della commissione UNI/CT 501 GL/03.

Luciano Quartarone, nuovo coordinatore della commissione, sottolinea l’importanza di adottare processi aziendali conformi alle normative nazionali e sovranazionali per garantire una corretta distruzione dei supporti di dati. “È indubbio che i dati che trattiamo vivono perché generati e memorizzati su un supporto: un foglio di carta o l’hard-disk di un server, fisico o virtuale oppure la memoria dello smartphone. Tutti questi supporti sono soggetti a un fenomeno di obsolescenza che, in aggiunta a regole o disposizioni legali, contrattuali o aziendali, può determinarne il fine vita. É qui che dobbiamo provvedere con norme specifiche a regolamentare come debba avvenire la distruzione di questi supporti, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza delle informazioni ed evitare la diffusione di dati, magari personali, memorizzati al loro interno. Questa distruzione deve essere rispettosa anche dell’ambiente” afferma Quartarone.

Il quadro normativo di riferimento è ampio, e nel corso dei prossimi mesi e anni, Quartarone si impegnerà per ampliare la base di partecipazione alla commissione.

Archiva Group riconosce l’importanza di affrontare le sfide legate alla gestione dei dati e continuerà a svolgere un ruolo attivo nella definizione delle migliori pratiche e delle normative nel settore.