Cloudera Private Link Network: un servizio sicuro e gratuito

Cloudera, la piattaforma ibrida per dati, analisi e AI, ha lanciato Cloudera Private Link Network per risolvere le criticità legate a sicurezza e privacy dei dati di organizzazioni altamente regolamentate con rigorose policy interne di data security. La soluzione fornisce una connettività sicura e privata dai carichi di lavoro dei clienti al Cloudera Control Plane, garantendo che i dati non transitino sulla rete Internet pubblica.

Privacy e connettività sono assicurate con Cloudera Private Link Network

Aziende operanti in settori quali quello finanziario, sanitario e farmaceutico devono spesso affrontare sfide legate alla privacy perché i fornitori faticano a garantire che il traffico tra i tenant – anche all’interno dello stesso cloud – non transiti su Internet, mettendo a rischio i dati. Private Link Network risolve questi problemi fornendo un servizio unificato di connettività privata cross-cloud, che consente di gestire in modo sicuro i workflow ad alta intensità di dati su un’unica rete specializzata.

Cloudera Private Link Network si integra con i principali cloud provider utilizzandone i servizi esistenti quali AWS PrivateLink e Azure Private Link e altre infrastrutture di rete come la connettività multi-cloud. Questa configurazione estende il trasferimento sicuro delle informazioni su più ambienti nella nuvola, garantendo una sicurezza costante e una gestione semplificata. I clienti possono eseguire il provisioning dei servizi in modo efficiente e autonomo utilizzando Cloudera Command Line Interface.

Dichiarazioni

“Cloudera Private Link Network è realizzato e gestito da Cloudera per rispondere alle esigenze di privacy e connettività delle aziende. Lasciando la gestione di Private Link Network a Cloudera, si riduce il TCO e si liberano risorse preziose, consentendo all’azienda di concentrarsi sulle iniziative strategiche per il business”, dichiara Dipto Chakravarty, Chief Product Officer di Cloudera. “Gestendo l’integrità e l’affidabilità dei dati su tutta l’architettura, aiutiamo le organizzazioni a salvaguardare le informazioni sensibili dei clienti”.

“Man mano che le aziende passano a implementazioni cross-cloud, si aspettano di ridurre drasticamente la complessità delle configurazioni multipiattaforma, al punto di dover specificare solo gli endpoint della rete di collegamento privato tra il control plane e il data plane”, afferma l’analista di settore Sanjeev Mohan. “Private Link Network aiuta le organizzazioni a proteggere i propri dati in modo più efficace e a sfruttare facilmente cloud diversi per ridurre il costo totale di proprietà. Questo avanzamento rafforza ulteriormente la posizione di Cloudera come leader nella fornitura di connettività sicura e cross-cloud per la gestione dei metadati”.