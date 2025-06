PMI: l’adozione dell’IA è “work in progress”

L’implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) è sicuramente un percorso impegnativo da intraprendere ma i vantaggi che ne derivano sono innegabili.

Le piccole e medie imprese (PMI) stanno rapidamente aprendosi all’intelligenza artificiale anche se il percorso di adozione è ancora in una fase iniziale. Secondo un sondaggio di TeamViewer (realizzato su un campione di 1.400 dirigenti aziendali che includono le PMI), Il 95% dei decision maker delle PMI afferma di aver bisogno di maggiore formazione per utilizzare l’IA in modo efficace, anche se il 72% si definisce come esperto di IA.

PMI: l’IA è ampiamente in uso, non sempre in modo costante

Indipendentemente dal livello di maturità percepito, l’IA occupa un posto di rilievo nell’approccio delle PMI — e non solo per come viene utilizzata dai reparti IT. Infatti, è significativo che ben l’86% dei responsabili delle PMI dichiari di non avere problemi con l’uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte del personale non tecnico.

Sebbene l’IA sia ampiamente diffusa, non sempre il suo utilizzo è frequente. Solo una PMI su tre dichiara di impiegarla ogni giorno e il 16% almeno una volta la settimana. Il grado di maturità nell’adozione di AI è molto elevato nelle PMI (35%) contro il 22% delle aziende di maggiori dimensioni.

Mancata adozione dell’AI nelle PMI: opportunità di automazione perse

Tale situazione alimenta le preoccupazioni in merito ai rischi derivanti dalla mancata adozione dell’IA. Per il 28% dei responsabili delle PMI, la principale conseguenza è l’incremento dei costi operativi dovuto alla perdita di opportunità di automazione dei processi. Un risultato che si differenzia da quello delle aziende più grandi dove il 26% teme principalmente di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

Competenze, sicurezza e sistemi che frenano l’IA

I responsabili PMI mantengono un forte ottimismo: il 72% prevede che l’IA porterà il più significativo aumento di produttività del secolo, mentre il 76% la ritiene fondamentale per migliorare le performance complessive dell’azienda. Non solo: il 70% riconosce anche il valore sociale dell’IA per ampliare le opportunità lavorative per caregiver e genitori.

Rimane comunque un divario significativo per quanto riguarda le competenze: il 72% si dichiara esperto di IA, ma ben il 95% ritiene utili ulteriori percorsi formativi. Due ostacoli principali frenano ancora l’uso avanzato dell’IA: la formazione e la sicurezza. Più di un terzo (38%) indica la carenza di formazione come il principale freno al progresso. Nel contempo, il 74% esprime preoccupazioni riguardo ai rischi nella gestione dei dati, mentre il 65% utilizza strumenti di IA soltanto all’interno di ambienti di sicurezza rigorosamente controllati. Inoltre, il 77% ammette di non essere disposto a “scommettere nemmeno una settimana di stipendio” sulla capacità della propria azienda di saper gestire in modo efficace i rischi come l’uso non autorizzato degli strumenti di IA.

L’infrastruttura non è pronta, ma gli investimenti sono in arrivo

L’infrastruttura rappresenta un altro ostacolo importante: quasi la metà dei responsabili PMI (47%) dichiara di non disporre ancora di sistemi adeguati all’adozione di IA con la rapidità desiderata. Comunque, la spinta all’innovazione è in crescita: il 75% dei leader delle PMI dichiara che la propria azienda intende incrementare gli investimenti nell’IA nei prossimi 12 mesi. Questo dato, insieme al fatto che tre su quattro prevedono un aumento degli investimenti entro sei-dodici mesi, testimonia una chiara volontà di passare dalla fase sperimentale a un’implementazione più avanzata.

TeamViewer Intelligence: maggiore produttività per i team IT

Quando le PMI adottano l’intelligenza artificiale su larga scala, la sfida non riguarda solo l’accesso alla tecnologia, ma anche la sua integrazione nelle attività quotidiane. TeamViewer Intelligence aiuta gli addetti IT a colmare questo divario, offrendo approfondimenti e analisi delle sessioni e ora un nuovo potente assistente: TeamViewer CoPilot.

TeamViewer CoPilot è un assistente digitale integrato nelle sessioni di supporto remoto, che aiuta gli operatori IT a rimanere concentrati, agire più velocemente e prendere decisioni migliori senza dover cambiare strumento o perdere il contesto. Il personale IT può fare domande, automatizzare attività di routine e ricevere indicazioni precise e personalizzate in tempo reale. Per le PMI, rappresenta una soluzione pratica per migliorare l’efficienza IT, minimizzare i tempi di inattività e innalzare la qualità del servizio, evitando complessità o risorse aggiuntive.

Dichiarazioni

“Le PMI sono chiaramente motivate a implementare l’intelligenza artificiale, ma molte stanno ancora cercando la modalità migliore per trasformare l’adozione iniziale in un uso concreto e duraturo”, ha spiegato Artus Rupalla, Director of Product Management di TeamViewer. “La vera sfida non consiste nell’avere più strumenti, quanto nell’integrare soluzioni intelligenti che consentano di raggiungere automazione, comprensione e coerenza nelle attività quotidiane. Questa ricerca conferma quanto già stiamo osservando tra i nostri clienti: le PMI desiderano un’intelligenza artificiale che risolva problemi concreti, non solo teorici. Grazie a strumenti pratici come TeamViewer Intelligence, possiamo aiutare queste aziende nel passaggio dalla fase di sperimentazione a quella di piena esecuzione, consentendo loro di ottenere miglioramenti tangibili nelle prestazioni“.