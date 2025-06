Oracle Red Bull Racing adotta la suite Oracle Fusion Cloud

Aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare l’esperienza dei propri dipendenti e fan. Sono questi gli obiettivi di Oracle Red Bull Racing (ORBR) che oggi sta adottando la suite delle Oracle Fusion Cloud Applications per supportare al meglio il team più volte campione del mondo. Grazie alle Oracle Fusion Applications per il finance aziendale, le risorse umane e la customer experience, ORBR sarà infatti in grado di aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare l’esperienza dei dipendenti e dei propri fan.

Oracle Red Bull Racing corre verso il successo anche fuori dalla pista

Oracle Red Bull Racing si affidava già alle tecnologie Oracle Cloud (OCI) e AI per ottenere rapidamente informazioni e insight che hanno contribuito a renderla una delle scuderie di maggior successo nella storia della Formula Uno. Per replicare questo successo anche fuori dalla pista e assicurarsi di avere le conoscenze necessarie per controllare i costi e gestire in modo efficiente il team e la sua operatività, ORBR aveva bisogno di sostituire un processo di pianificazione finanziaria manuale basato su fogli di calcolo e di ottenere una visione unica dei dati aziendali esistenti. Per affrontare queste sfide, Oracle Red Bull Racing ha scelto Oracle Fusion Applications per collegare i dati relativi a amministrazione finanza e controllo, risorse umane e customer experience attraverso un’unica piattaforma cloud integrata.

Tutte le applicazioni incluse in Oracle Fusion Cloud

Con le applicazioni aziendali Oracle Fusion Cloud, ORBR sarà in grado di avvalersi dei più recenti servizi cloud e AI per aumentare l’efficienza, migliorare i processi decisionali e rispondere più rapidamente ai cambiamenti. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), parte di Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), aiuterà Oracle Red Bull Racing ad aumentare la visibilità sul business, ottimizzarne la pianificazione e il budgeting e migliorare l’allocazione delle risorse. Inoltre, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) consentirà a Oracle Red Bull Racing di generare informazioni più dettagliate sulla propria forza lavoro, semplificare i processi HR e le buste paga, ottimizzare il reclutamento dei talenti e migliorare l’esperienza dei dipendenti.

ORBR si affida già a Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), anch’esso parte di Oracle Fusion Cloud Applications Suite, per coinvolgere i propri fan attraverso la personalizzazione dei contenuti, con premi riservati ai membri del programma (“The Paddock”) e un sofisticato programma di fidelizzazione dei fan.

L’implementazione di Oracle Red Bull Racing sarà gestita da Oracle Consulting, mentre il supporto continuo sarà fornito da Oracle Customer Success Services (CSS).

Dichiarazioni

“Con un tetto massimo di costi annuali che non possiamo superare, dobbiamo far fruttare ogni risorsa e gestire la nostra operatività nel modo più efficiente possibile”, ha dichiarato Matt Cadieux, Chief Information Officer di Oracle Red Bull Racing. “Grazie alle Oracle Fusion Applications, possiamo sfruttare il cloud e i più recenti progressi nell’AI predittiva, generativa e agentica per ottimizzare le attività di pianificazione finanziaria, accelerare gli insight dai processi di business e ricavare più valore e performance dal nostro budget operativo”.

“Velocità, innovazione ed efficienza sono essenziali per il successo in Formula Uno”, ha commentato Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development di Oracle. “Grazie alle applicazioni Oracle Fusion Cloud, ORBR sarà in grado di innovare continuamente con l’automazione basata sull’AI per supportare i processi finanziari e la propria operatività e ottenere così un successo ancora maggiore, sia in pista che fuori”.