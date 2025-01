Con SAP Green Ledger puoi controllare le emissioni di CO2

SAP presenta la sua nuova soluzione SAP Green Ledger, il sistema di contabilità delle emissioni di carbonio più completo a livello globale che si integra direttamente con i dati finanziari delle aziende.

SAP Green Ledger, che fa parte delle soluzioni SAP Sustainability, assegna le emissioni di carbonio a specifiche attività economiche e transazioni acquisite dalle soluzioni ERP di SAP. Questa innovazione consente alle organizzazioni di contabilizzare, analizzare e segnalare in modo accurato le impronte di carbonio di prodotti, servizi e aree dell’organizzazione.

Caratteristiche principali di SAP Green Ledger

Rispondendo al crescente consenso sulla necessità di decarbonizzazione per combattere il cambiamento climatico, SAP Green Ledger aiuta le aziende a:

Tracciare e rendicontare le impronte di carbonio in relazione al loro impatto finanziario;

Ridurre le emissioni parallelamente all’ottimizzazione finanziaria, facilitando quindi il bilancio delle emissioni di carbonio;

Stabilire una pianificazione delle emissioni di carbonio per raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio e obiettivi net zero;

Effettuare confronti tra settori, business unit e centri di profitto sia dal punto di vista finanziario che ambientale;

Prepararsi per gli audit di sostenibilità;

Migliorare i processi che coinvolgono i fornitori per ridurre le emissioni di carbonio nella supply chain.

SAP Green Ledger si basa sulle soluzioni finanziarie ed ERP esistenti di SAP, usate da migliaia di aziende in tutto il mondo. Estendendo queste soluzioni per integrare i dati sulle emissioni, le imprese possono prendere decisioni più informate e sostenibili che collegano l’impatto ambientale alle prestazioni finanziarie, migliorando la conformità, l’efficienza e la trasparenza.

“Bisogna disporre di enormi investimenti per ridurre la CO2 e frenare il riscaldamento globale. Oltre a una regolamentazione intelligente e affidabile, anche dati accurati sulle emissioni lungo la catena di fornitura sono fondamentali per innescare gli investimenti necessari”, ha affermato Dominik Asam, CFO e membro dell’Executive Board di SAP. “Solo passando dalle medie ai dati reali – verificati con ragionevole certezza – è possibile evitare il freeride e il greenwashing, proteggendo in questo modo investimenti preziosi e il nostro pianeta. SAP Green Ledger offre esattamente questo”.

Soddisfare i requisiti normativi diventa più semplice

Oggi, SAP Green Ledger fornisce alle aziende il primo passo per soddisfare i requisiti normativi integrando dati finanziari e ambientali. Aiuta le imprese a orientarsi nel complesso panorama globale delle normative sulla sostenibilità, come la EU CSRD, stabilendo al tempo stesso una base scalabile nel tempo, per adattarsi alle normative in evoluzione come EU ETS e EU CBAM, nonché agli standard internazionali come ISSB. Il lancio della soluzione segna l’inizio di una nuova era nei sistemi di contabilizzazione delle emissioni di carbonio, che si prevede avranno un impatto significativo sulle aziende di tutto il mondo poiché la decarbonizzazione diventerà un imperativo legale e di mercato.

I partner che hanno contribuito alla realizzazione di SAP Green Ledger

La soluzione è stata sviluppata con il supporto di aziende come Accenture, Deloitte, EY e TCS (Tata Consulting Services) nonché con clienti pilota come Covestro. Covestro sta attualmente valutando SAP Green Ledger in una fase pilota iniziale e testando il collegamento dei valori di anidride carbonica a SAP Green Ledger, man mano che vengono generati durante la fabbricazione di alcuni prodotti specifici nella catena di fornitura.

Accenture aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e zero emissioni in un panorama normativo in rapida evoluzione.

“Mentre le organizzazioni cercano di ottenere visibilità sulle prestazioni finanziarie e ambientali delle loro attività, SAP Green Ledger può fornire i parametri di sostenibilità e gli insight necessari per migliorare il processo decisionale che riduce le emissioni, promuove l’efficienza e ottimizza le prestazioni”, ha affermato Stephanie Jamison, Global Resources Industry Practice Chair and Global Sustainability Services lead di Accenture. “In qualità di partner strategico per la co-innovazione, Accenture ha contribuito a dare forma allo sviluppo di SAP Green Ledger e può applicare la sua conoscenza della tecnologia e le sue capacità per aiutare i clienti a ottenere il massimo dalla loro organizzazione”.

Grazie al suo Strategic Advisory Group for Green Ledger, SAP è stata in grado di ottenere utili insight dalla vasta e approfondita conoscenza di Deloitte per la misurazione e il reporting della sostenibilità.

“SAP Green Ledger offre nuovi livelli di precisione nella contabilità del carbonio per le organizzazioni mentre tracciano, gestiscono e rendicontano le proprie emissioni di gas serra, e fornisce ai leader una visione olistica dei costi e dei benefici delle iniziative di sostenibilità, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati che possono rafforzare la resilienza dell’organizzazione”, afferma Jennifer Steinmann, Deloitte Global Sustainability Business leader.

Deloitte sta lavorando con le aziende man mano che adottano standard di divulgazione della sostenibilità e si preparano a offrire garanzie.

“Le soluzioni tecnologiche possono aiutare a generare dati sulle emissioni tracciabili dal basso verso l’alto”, afferma Veronica Poole, Deloitte Global IFRS and Corporate Reporting leader. “Sfruttare la solida governance e i controlli dei sistemi aziendali è necessario per aiutare le organizzazioni a raggiungere il rigore che migliora la responsabilità aziendale e consente il passaggio a una ragionevole garanzia”.

“Avendo partecipato al programma pilota, siamo entusiasti di vedere il lancio di SAP Green Ledger, un approccio digitale essenziale per integrare la contabilità e la gestione del carbonio nelle operazioni di business strategiche“, spiega Will Jackson-Moore, Global Sustainability leader, PwC UK. “Con questa soluzione, le aziende possono allineare perfettamente le prestazioni finanziarie agli obiettivi di sostenibilità, garantendo al contempo la trasparenza e la precisione necessarie per il reporting delle emissioni in tempo reale e la gestione delle risorse. Basandosi su queste basi, PwC sta sviluppando contenuti pronti per la CSRD per consentire la rendicontazione e la gestione end-to-end, aiutando le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi, dando priorità alla sostenibilità per i C-level e promuovendo un cambiamento significativo nella responsabilità ambientale. Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti nell’utilizzo di SAP Green Ledger per affrontare complesse sfide di sostenibilità, ottenere una decarbonizzazione misurabile e progredire rapidamente verso gli obiettivi net zero“.

Anche il partner di SAP TCS ha collaborato a SAP Green Ledger, con l’obiettivo di accelerare le azioni per raggiungere le emissioni zero.

Vikram Karakoti, TCS Enterprise Solutions Global Head, ha dichiarato: “Con la nostra partecipazione al programma pilota Green Ledger di SAP, TCS sta adottando soluzioni innovative di sostenibilità per costruire un futuro migliore. Ciò consentirà alle organizzazioni di andare oltre la conformità normativa e di fare della sostenibilità un motore di crescita. Incorporando i dati sulle emissioni di carbonio nel processo di pianificazione, le organizzazioni possono sbloccare aree precedentemente inesplorate per la crescita, la trasformazione e il rinnovamento ambientale”.