Grafana Labs potenzia l’osservabilità delle aziende. Adesso anche in Italia

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, annuncia il nuovo accordo di collaborazione con Grafana Labs, conosciuta per Grafana, azienda pioniera nel campo dell’Observability per la soluzione open source specializzata nell’analisi e nella visualizzazione dei dati. La partnership ha l’obiettivo di potenziare l’area tecnologica di monitoring e observability di S2E, ampliando ulteriormente la capacità di rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle aziende in modo sempre più completo e profondo.

Tutto il potenziale dell’Observability in una piattaforma

L’observability si configura come un aspetto cruciale per la gestione efficace dell’IT aziendale, permettendo di monitorare e comprendere a fondo il funzionamento di infrastrutture hardware, ecosistemi applicativi, piattaforme AI, in cloud oppure nei data center proprietari. Si tratta di un aspetto chiave soprattutto nei contesti in cui l’operatività di business è imprescindibile del buon funzionamento dell’IT.

“Grazie a Grafana Labs, S2E è in grado di supportare i clienti nell’adozione e nell’evoluzione delle piattaforme di Observability”, commenta Davide delle Cave, Business Line Manager Search&Observability di S2E. “Siamo orgogliosi di essere i primi partner in Italia a promuovere Grafana per il mercato Enterprise, un settore pronto a beneficiare di questo nuovo paradigma tecnologico”.

L’offerta di Grafana Labs

Grafana Labs offre alle aziende uno stack di monitoraggio e osservabilità aperto e componibile costruito attorno a Grafana, la principale tecnologia open source per cruscotti e visualizzazioni. Grafana aiuta le aziende a raggiungere i loro obiettivi di osservabilità con lo Stack LGTM, che può essere eseguito con Grafana Cloud e offre metriche scalabili (Grafana Mimir), log (Grafana Loki) e tracce (Grafana Tempo), oltre a numerosi plugin per le fonti di dati aziendali, gestione di dashboard, avvisi, report e sicurezza. Tutto ciò aiuta le aziende a rendere l’osservabilità più facile e più veloce, con soluzioni chiavi in mano per il monitoraggio di Kubernetes e dell’infrastruttura, la gestione della risposta agli incidenti, il test di carico, l’osservabilità delle applicazioni e altro ancora.

L’osservabilità interessa log, metriche, tracce e altri dati di telemetria di un sistema, raccogliendo informazioni sulle prestazioni, sullo stato e sul comportamento. Di conseguenza, è vitale per garantire che i servizi IT siano affidabili, accessibili e utilizzabili, supportando l’efficacia del processo decisionale e garantendo la fornitura di servizi IT.