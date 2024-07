I droni di terra conquistano anche il panorama italiano

In questo articolo, Giovanni Fiorino, Product Manager, Axitea condivide e analizza i numerosi vantaggi che i droni di terra portano al settore della sicurezza. Questi robot si stanno affermando come una soluzione innovativa e concreta anche nel panorama italiano, grazie al loro ampio spettro di applicazioni.

Droni di terra, una nuova arma a supporto della sicurezza

Negli ultimi anni, la tecnologia dei droni ha fatto passi da gigante e oggi, grazie alla diminuzione dei costi e all’aumento delle performance e funzionalità di queste soluzioni, è possibile ampliarne le applicazioni, anche nel settore della sicurezza e della vigilanza.

Se il termine fa pensare soprattutto a dispositivi aerei, in realtà anche i droni di terra stanno emergendo come strumenti preziosi. Vi sono infatti determinate situazioni, come ad esempio la sorveglianza di siti molto estesi, dove – grazie alle ronde automatizzate – è possibile verificare eventuali intrusioni o anomalie.

I droni di terra, rover, sono veicoli che assomigliano alle automobili e vengono impiegati per attività di controllo, pattugliamento, sorveglianza ed ispezioni del territorio anche in condizioni impervie dato che, grazie alla loro mobilità su ruote, possono essere utilizzati per operazioni di monitoraggio su tutti i tipi di terreno.

Robot security: vantaggi nell’utilizzo dei droni di terra

I robot o droni di terra quadrupedi sono particolarmente utili in ambienti dalla superficie ampia, dove le distanze da percorrere sono considerevoli o dove sussistono rischi per l’uomo. Il collegamento al Security Operation Center permette, di attivare un intervento immediato in caso di segnalazioni critiche, fornendo al personale in loco le informazioni necessarie per affrontare la situazione.

Di seguito alcuni tra i principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di droni di terra:

Accesso a luoghi critici : i droni di terra possono arrivare in aree che sarebbero altrimenti difficili da raggiungere o pericolose per gli esseri umani. Ad esempio, terreni accidentati, zone industriali o siti di costruzione possono essere monitorati in modo efficiente senza mettere a rischio il personale umano;

: i droni di terra possono arrivare in aree che sarebbero altrimenti difficili da raggiungere o pericolose per gli esseri umani. Ad esempio, terreni accidentati, zone industriali o siti di costruzione possono essere monitorati in modo efficiente senza mettere a rischio il personale umano; Copertura estesa : grazie alla loro autonomia, alla possibilità di autoricarica e alla capacità di coprire grandi distanze, i droni di terra sono ideali per la sorveglianza di siti estesi come parchi, campi agricoli, perimetri di impianti industriali o aree di confine, laddove una pattuglia di Guardie Giurate non potrebbe arrivare e un sistema di videosorveglianza risulterebbe troppo costoso

: grazie alla loro autonomia, alla possibilità di autoricarica e alla capacità di coprire grandi distanze, i droni di terra sono ideali per la sorveglianza di siti estesi come parchi, campi agricoli, perimetri di impianti industriali o aree di confine, laddove una pattuglia di Guardie Giurate non potrebbe arrivare e un sistema di videosorveglianza risulterebbe troppo costoso Telecamere avanzate a bordo : i droni di terra possono essere equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione, termiche o notturne che consentono di rilevare movimenti sospetti, incendi o altre situazioni di emergenza. Ad esempio, le telecamere termiche possono individuare persone o veicoli anche al buio o attraverso una densa vegetazione;

: i droni di terra possono essere equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione, termiche o notturne che consentono di rilevare movimenti sospetti, incendi o altre situazioni di emergenza. Ad esempio, le telecamere termiche possono individuare persone o veicoli anche al buio o attraverso una densa vegetazione; Analisi delle variazioni di scenario : tra un passaggio ispettivo e l’altro, un drone di terra ha la capacità di mappare le differenze di scenario e le anomalie (es. una porta prima chiusa e aperta nel secondo passaggio);

: tra un passaggio ispettivo e l’altro, un drone di terra ha la capacità di mappare le differenze di scenario e le anomalie (es. una porta prima chiusa e aperta nel secondo passaggio); Garanzie per la salute : la robot security viene in soccorso del personale addetto alla sicurezza, non esponendolo a situazioni pericolosi (es. esalazioni pericolose, potenziali esplosioni)

: la robot security viene in soccorso del personale addetto alla sicurezza, non esponendolo a situazioni pericolosi (es. esalazioni pericolose, potenziali esplosioni) Riduzione dei costi : rispetto alla sorveglianza umana tradizionale, l’utilizzo di droni di terra può ridurre i costi operativi laddove non è possibile effettuare perlustrazioni con l’ausilio di autovetture e il servizio richiederebbe un impiego eccessivo di personale;

: rispetto alla sorveglianza umana tradizionale, l’utilizzo di droni di terra può ridurre i costi operativi laddove non è possibile effettuare perlustrazioni con l’ausilio di autovetture e il servizio richiederebbe un impiego eccessivo di personale; Risposta rapida: in caso di emergenza o allarme, i droni di terra possono raggiungere rapidamente la zona interessata e fornire una visione in tempo reale, offrendo la possibilità di prendere decisioni informate e di coordinare le risorse umane in modo più efficiente.

Conclusioni

I robot utilizzati come droni di terra hanno un ampio spettro di applicazioni, anche molto diverse tra loro, in cui l’impiego di personale umano sarebbe antieconomico o addirittura rischioso. Esempi di questi ambienti includono magazzini e centri di distribuzione, impianti di produzione industriale, cantieri edili, aziende chimiche, raffinerie, aeroporti e zone militari. I droni di terra si stanno affermando come una soluzione innovativa e concreta anche nel panorama italiano, contribuendo ad aumentare la sicurezza e l’efficienza in molteplici settori.

di Giovanni Fiorino, Product Manager, Axitea