Namex sarà ospitato nel Data Center Data for Med di Caserta

Il principale hub Internet dell’Italia centrale e meridionale, Namex e Data for Med hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per la collaborazione strategica volta a potenziare l’Internet Exchange Point (IXP) di Napoli, Namex Napoli. Questo accordo, firmato dai rappresentanti di entrambe le parti, Maurizio Goretti per Namex e Francesco Marino per Data for Med, rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione delle infrastrutture di interscambio dati nel sud Italia.

Premesse dell’Accordo

L’accordo prevede che Data for Med ospiterà le apparecchiature di Namex all’interno del nuovo Data Center in costruzione a Caserta. Questa collaborazione consentirà a Namex di estendere la propria infrastruttura e di offrire servizi di peering Internet ai propri consorziati e clienti esterni in maniera più efficiente e tecnologicamente avanzata.

Obiettivi e Vantaggi per Namex Napoli

Estensione dell’IXP di Napoli: La collaborazione si concentrerà sulla distribuzione fisica dell’IXP in siti di alta efficienza tecnologica, individuati nel Data Center di Caserta.

Ospitalità e Colocation: Data for Med fornirà servizi di ospitalità (colocation) all’interno del Data Center, garantendo spazio dedicato e risorse necessarie per l’installazione delle apparecchiature Namex.

Riservatezza e Sicurezza: Entrambe le parti si impegnano a rispettare rigorose norme di riservatezza e protezione dei dati personali. Il Data Center DATA for MED sarà certificato ANSI-TIA Tier IV.

Dichiarazioni dei Rappresentanti di Namex e Data for Med

Maurizio Goretti, Direttore Generale di Namex, ha dichiarato: “Questo accordo è una pietra miliare per lo sviluppo delle nostre infrastrutture nel sud Italia. Siamo entusiasti di collaborare con Data for Med per offrire un servizio di interscambio dati di altissima qualità“.

Marco Sproviero, Managing Director di Data for Med, ha aggiunto: “La partnership strategica con Namex rappresenta un ulteriore e fondamentale passo affinché DATA for MED possa diventare l’Edge Data Center HUB di riferimento per il sud Italia. Questo ruolo ci permetterà di supportare operatori nazionali ed internazionali, garantendo minore latenza nell’erogazione di applicazioni e servizi per utenti finali e aziende. In un mondo in cui le esigenze digitali stanno rapidamente trasformando il panorama economico ed il nostro modo di vivere e di lavorare, questa partnership si prospetta come un importante investimento in un futuro che è già iniziato“.

Prossimi Passi

Le parti si impegnano a finalizzare gli accordi definitivi entro il 2024 definendo in dettaglio condizioni e termini dell’accordo, oltre a possibili ulteriori collaborazioni complementari.