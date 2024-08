Oracle Activity Center: più produttività nella Oracle Fusion Cloud HCM

Oracle ha annunciato nuove funzionalità nella user experience (UX, esperienza utente) all’interno della sua suite di gestione delle risorse umane Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), la soluzione completa creata per il cloud che connette ogni processo delle risorse umane (dall’assunzione al pensionamento) in tutta l’organizzazione con una piattaforma nativamente dedicata all’employee experience.

Creati sulla base della pluripremiata piattaforma di user experience Oracle Redwood con un’interfaccia consumer e progettati specificamente per dipendenti, manager e specialisti HR, i nuovi Oracle Activity Center permettono agli utenti di aumentare la produttività e accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

Le diverse user experience degli Oracle Activity Center offrono informazioni e strumenti che aiutano ad aumentare l’efficacia e l’impatto del lavoro attraverso un hub centralizzato focalizzato sulle attività disponibili personalizzate per ciascun individuo, il suo ruolo e le sue responsabilità.

I 4 Oracle Activity Center attivati

Gli Oracle Activity Center aggregano le applicazioni e le informazioni rilevanti per il dipendente, danno KPI e insight personalizzati, consentono la comunicazione nel flusso di lavoro con ulteriori altre azioni di engagement, e offrono consigli e avvisi basati sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a focalizzarsi sulle cose più importanti per il loro ruolo.

I primi quattro Oracle Activity Center attivati sono:

Employee Activity Center : dedicato al/lla dipendente, per aiutare ad aumentare la produttività e prioritizzare le attività più importanti per il suo ruolo. Grazie a una visione personalizzata di tutti i dati importanti, come KPI, attività chiave, scadenze imminenti, comunicazioni personalizzate e strumenti di feedback tra colleghi – il tutto assistito dall’intelligenza artificiale – le organizzazioni possono migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, creare relazioni più solide sul posto di lavoro e potenziare l’employee experience.

Dichiarazioni

“Per stare al passo con le priorità aziendali, spesso in cambiamento, i dipendenti hanno bisogno di strumenti facili da usare che consentano loro di lavorare con velocità e precisione, concentrandosi sulle attività più importanti per la loro posizione lavorativa“, ha dichiarato Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle. “Grazie alle esperienze personalizzate per ciascun ruolo degli Oracle Activity Center, gli utenti di Oracle Cloud HCM hanno rapido accesso a informazioni utili, attività e strumenti che aumentano la produttività, accelerano i processi HR, migliorano l’esperienza del dipendente e favoriscono la crescita a livello di organizzazione“.