Rubrik Security Cloud a supporto di Red Hat OpenShift Virtualization

Nello scenario digitale attuale, che vede i dati sempre più rappresentare la linfa vitale di ogni azienda, proteggere gli ambienti virtuali è un aspetto assolutamente critico. Chiamate a considerare soluzioni per modernizzare i propri hypervisor, le organizzazioni devono garantirsi una resilienza informatica totale, che copra in modo completo applicazioni e infrastrutture. Per rispondere a questa necessità, Rubrik e Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open-source, hanno annunciato il supporto di Rubrik Security Cloud a Red Hat OpenShift Virtualization, con disponibilità generale prevista per l’inizio del 2025.

Secondo il recente studio “State of Data Security: Measuring Your Data’s Risk”, dei Rubrik Zero Labs, gli attaccanti hanno preso di mira i backup nel 96% dei casi e, hanno avuto successo, almeno parziale, nel 74% dei casi.

I benefici dell’unione di Rubrik Security Cloud e OpenShift Virtualization

Rubrik Security Cloud, insieme a Red Hat OpenShift Virtualization, è progettato per aiutare le organizzazioni a migrare e proteggere più facilmente le macchine virtuali (VM) e le applicazioni in esecuzione su una piattaforma applicativa affidabile, coerente e completa. Questa partnership offre una soluzione ottimizzata e sicura che semplifica la resilienza informatica, assicura un rapido recupero dei dati e garantisce l’affidabilità dell’infrastruttura IT nel suo complesso.

Il supporto di Rubrik Security Cloud per OpenShift Virtualization mira a dotare le organizzazioni di una piattaforma unificata che consenta agli ambienti virtualizzati di proteggere meglio i dati, automatizzare la protezione e il backup e aiutare gli utenti ad accedere più rapidamente ai dati, semplificando la complessità della protezione dei dati e recuperandoli quando necessario. Inoltre, la soluzione è progettata per consentire alle aziende di semplificare i flussi di lavoro di gestione dei dati, definendo e applicando un’unica politica di service level agreement a livello globale e fornendo una maggiore coerenza tra data center, cloud e applicazioni SaaS.

La flessibilità di poter modernizzare al proprio ritmo

OpenShift Virtualization è una funzionalità di Red Hat OpenShift che consente agli utenti di eseguire e gestire le macchine virtuali insieme ai carichi di lavoro dei container in una piattaforma unificata. Questa integrazione semplifica la gestione sia delle macchine virtuali che dei container, fornendo un ambiente più coerente e coeso per il deployment, lo scaling e l’orchestrazione delle applicazioni.

Red Hat OpenShift Virtualization include anche il toolkit di migrazione per la virtualizzazione, che aiuta le aziende a migrare le macchine virtuali su scala con la possibilità di accedere più facilmente ai carichi di lavoro in esecuzione sulle macchine virtuali durante lo sviluppo di nuove applicazioni cloud-native. Inoltre, Red Hat Ansible Automation Platform fornisce ulteriore efficienza per le migrazioni su larga scala, offrendo una transizione più fluida e automatizzata.

Dichiarazioni

“La nostra collaborazione con Red Hat riflette il nostro impegno costante nel supportare gli ambienti virtualizzati dei nostri clienti e nel proteggere le loro macchine virtuali”, dichiara Arvind Nithrakashyap, Chief Technology Officer di Rubrik. “Con funzionalità che proteggono proattivamente i dati, garantiscono resilienza contro i cyberattacchi e salvaguardano la continuità del business, Rubrik Security Cloud è lo strumento ideale per le aziende che eseguono macchine virtuali e applicazioni su piattaforma applicativa Red Hat OpenShift”.

“Come parte di una piattaforma applicativa cloud ibrida completa, Red Hat OpenShift Virtualization offre un percorso semplificato di modernizzazione dell’infrastruttura per le aziende, che possono così costruire e distribuire più facilmente applicazioni su scala”, ha dichiarato Mike Barrett, Vice President e General Manager, Hybrid Platforms, Red Hat. “Siamo lieti di collaborare con Rubrik per consentire ai clienti di OpenShift Virtualization di accedere ai servizi di backup e resilienza offerti da Rubrik Security Cloud”.