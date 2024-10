SAP annuncia le novità per una migliore gestione delle risorse umane

Si è tenuto pochi giorni fa, a Lisbona, SuccessConnect, l’evento annuale di SAP dedicato ai responsabili delle risorse umane, durante il quale SAP ha annunciato nuove innovazioni e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella suite SAP SuccessFactors HCM che offre alle aziende maggiore efficienza ed esperienze senza precedenti.

“Gli annunci di oggi rappresentano un importante passo avanti verso un futuro in cui ogni impresa avrà un’unica fonte di verità per le informazioni sulle persone e l’intelligence sulle competenze, che permetterà di prendere decisioni guidate dai dati in tutta l’organizzazione”, ha dichiarato Dan Beck, Presidente e Chief Product Officer delle soluzioni SAP SuccessFactors. “Non stiamo integrando l’intelligenza artificiale nel vuoto. Queste innovazioni attiveranno insight senza precedenti e risultati affidabili per i clienti di SAP SuccessFactors”.

Costruire un ecosistema di competenze aperto per alimentare raccomandazioni sui percorsi di carriera basate sull’AI

Le competenze continuano a essere una delle principali preoccupazioni dei leader aziendali. Secondo Gartner, vi è “incertezza sulle competenze richieste e sulle risorse: solo l’8% delle organizzazioni dispone di dati affidabili sulle competenze della propria forza lavoro e su quelle che hanno il maggiore impatto sul successo dell’impresa”.

SAP oggi ha migliorato il talent intelligence hub, che fornisce alle organizzazioni un sistema centralizzato per gestire le competenze e promuovere lo sviluppo delle carriere e la pianificazione strategica della forza lavoro. I clienti ora possono aggregare e armonizzare i dati provenienti da soluzioni di terze parti nel talent intelligence hub per garantire un’unica visione delle competenze a livello di singolo dipendente e dell’impresa nel suo complesso. I primi partner a integrarsi con il talent intelligence hub sono Beamery, Degreed, IMOCHA INC, Korn Ferry, Lightcast, Phenom, TalenTeam e TechWolf, e altri ne arriveranno nei prossimi mesi.

SAP ha, inoltre, lanciato la soluzione SAP SuccessFactors Career and Talent Development, un’offerta completamente integrata che combina le robuste funzionalità della soluzione SAP SuccessFactors Succession & Development con la soluzione SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace, supportata dai dati sulle competenze provenienti dal talent intelligence hub. Questa soluzione innovativa consente ai dipendenti di fissare obiettivi di crescita professionale allineati alle ambizioni personali e alle esigenze dell’organizzazione. Esplorando il proprio percorso professionale, i dipendenti possono mappare le loro competenze ai ruoli attuali e a quelli cui aspirano, e migliorare le loro conoscenze per cogliere le opportunità future.

Questi aggiornamenti sono integrati con decine di nuove funzionalità di AI generativa che migliorano l’esperienza dei dipendenti durante tutta la loro permanenza in azienda. Con l’aiuto dell’AI, ad esempio, i manager ricevono supporto nello sviluppo di valutazioni a 360 gradi assistite dall’AI, che forniscono ai dipendenti insight facilmente fruibili e un riepilogo con le osservazioni sui loro punti di forza e le aree di miglioramento. Joule, il copilota AI di SAP, ora può guidare i dipendenti lungo il processo di onboarding, ad esempio suggerendo a quali riunioni partecipare, e sollecitandoli a completare la revisione dei dati, determinati moduli e le firme elettroniche.

L’AI potenzia il core HR e il calcolo delle retribuzioni di SAP

SAP opera nel mercato con solide soluzioni per i processi core HR globali, fornendo ai clienti conformità, contenuti e supporto specifici in più punti di qualsiasi altro fornitore di HR cloud – 104 per la soluzione SAP SuccessFactors Employee Central e 52 per la soluzione SAP SuccessFactors Employee Central Payroll. Integrando l’AI in tutti questi prodotti, le aziende possono offrire ai dipendenti un’esperienza migliore, liberando al contempo il tempo che i professionisti HR dedicano ora alla gestione dei ticket di assistenza.

Nella prima metà del 2025, i dipendenti saranno in grado di porre a Joule domande complesse sul loro modulo di retribuzione e ricevere informazioni contestualmente rilevanti. Inoltre, SAP SuccessFactors Employee Central Payroll includerà funzionalità ampliate per il Payroll Control Center volte a gestire il processo di calcolo delle retribuzioni e migliorare i processi di budget e controllo per i clienti del settore pubblico.

Accelerare il time-to-value

A settembre, SAP ha concluso con successo l’acquisizione di WalkMe, azienda leader nella piattaforma di adozione digitale. Nel corso di SuccessConnect, SAP ha annunciato l’intenzione di aggiungere contenuti WalkMe predefiniti alle soluzioni SAP SuccessFactors che saranno disponibili nella prima metà del 2025, consentendo ai clienti di migliorare l’employee experience e l’adozione delle applicazioni in flussi di lavoro comuni.

“I responsabili HR devono offrire ai dipendenti esperienze eccellenti, durature e personalizzate”, ha dichiarato Zachary Chertok, Senior Research Manager for Employee Experience di IDC. “Devono inoltre allineare costantemente crescita, obiettivi e motivazioni dei dipendenti ai diversi obiettivi e risultati dell’impresa in continua evoluzione. SAP SuccessFactors promuove la gestione dell’employee experience, aiutando al contempo i responsabili delle risorse umane a migliorare la collaborazione con i dipendenti e valorizzarne la crescita e il coinvolgimento. Dalla modellazione e previsione dell’AI all’inquadramento dinamico delle competenze e del valore, le ultime release di SAP SuccessFactors alzano l’asticella su come ottimizzare e allineare le esperienze dei dipendenti agli obiettivi e alle esigenze dell’azienda”.