VAST Data e Akamai insieme verso l’Edge AI Inference

Akamai Technologies, l’azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, ha annunciato di aver stretto un accordo con VAST Data, la società di AI data platform, con l’obiettivo di rendere più veloce ed efficiente l’inferenza AI su larga scala.

Questa collaborazione unisce la piattaforma distribuita di Akamai con l’approccio innovativo di VAST Data Platform all’elaborazione intensiva dei dati, offrendo un’integrazione avanzata per aziende con grandi volumi di dati e necessità di risposte rapide a livello locale. L’obiettivo è migliorare la localizzazione dell’inferenza distribuita e ottimizzare i tempi di risposta.

Gli obiettivi della collaborazione tra Vast DATA e Akamai

Latenza, costi e scalabilità sono ostacoli per l’implementazione su scala di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. A differenza della fase di formazione, che richiede molte risorse, ma avviene in ambienti controllati, l’inferenza deve operare in modo continuo, on-demand e spesso con una latenza minima. L’aggiunta di VAST Data nel Cloud Akamai ha l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare l’esperienza utente, contribuendo alla democratizzazione dell’Edge AI Computing.

Sebbene molti fornitori cloud supportino la formazione AI centralizzata su larga scala, pochi riescono a gestire l’inferenza in maniera distribuita su scala globale. Grazie alla sua infrastruttura, il cloud di Akamai si distingue come la soluzione più capillare al mondo per portare l’inferenza AI direttamente ai margini della rete, aiutando le aziende a soddisfare le esigenze di localizzazione e latenza. Con VAST, gli utenti di Akamai Cloud possono beneficiare di un accesso sicuro e veloce ai dati aziendali, dall’Edge al cloud, grazie a un unico namespace globale.

L’accordo con VAST Data rafforza la visione di Akamai per un modello di cloud più distribuito, in un momento in cui anche le architetture centralizzate fanno sempre più fatica ad adattarsi alle esigenze di un futuro Edge-centrico.

Dichiarazioni

“Grazie a questa collaborazione, Akamai e VAST Data offriranno un’infrastruttura AI di nuova generazione che combina prestazioni su scala ipersonica, sicurezza ed efficienza, rispondendo così alle crescenti esigenze dei carichi di lavoro AI aziendali, più vicini al touchpoint digitale“, ha affermato Jeff Denworth, Co-Founder di VAST Data. “Insieme, mettiamo a disposizione delle organizzazioni una piattaforma di dati ottimizzata per l’AI, scalabile, fluida, con intelligent automation e sicurezza di livello enterprise per le applicazioni di AI e di inferenza più avanzate“.