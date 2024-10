World Manufacturing Forum: il cloud Oracle sul palco dell’edizione 2024

Si chiude oggi, 15 ottobre, la due giorni del World Manufacturing Forum, uno dei più importanti eventi del panorama internazionale dedicato all’industria manifatturiera. In un contesto che connette tra loro tutti gli attori coinvolti a vario titolo nei processi di innovazione industriale, non poteva mancare la presenza di Oracle, azienda oggi vocata al cloud e alla creazione di piattaforme aperte in grado di abilitare, proteggere e accelerare la trasformazione di un settore chiave della nostra economia.

Nel quadro del World Manufacturing Forum Simone Marchetti, Business Development Director dell’azienda, condividerà con il pubblico la visione di Oracle partecipando al panel “Geopolitical Shifts: Global Trade Tipping Points for Manufacturing & Supply Chains” in programma il 15 ottobre alle 10.40. Il panel affronta i tanti, complessi fattori estrinseci che oggi influenzano la capacità delle imprese di competere e rispondere alle richieste del mercato.

Le novità che Oracle presenta al World Manufacturing Forum

Le soluzioni cloud Oracle rivolte al mondo dell’industria di più recente introduzione, presentate poco tempo fa all’evento globale Oracle CloudWorld tenutosi a settembre a Las Vegas, mettono al centro la capacità degli utenti di sfruttare in modo efficace l’Intelligenza Artificiale per aumentare la produttività del personale, offrire una visibilità sempre più ampia e completa sui processi interni e della catena del valore e individuare le priorità strategiche e operative.

Le nuove applicazioni in Oracle Fusion Supply Chain Management Cloud creano vere e proprie “postaizoni di lavoro” virtuali – agili, di uso intuitivo e abilitate dall’AI – dedicate alla supervisione e gestione della produzione, ai processi di manutenzione, alla gestione degli ordini e al ciclo di vita dei prodotti. Smart & Responsive sono le parole chiave di un’offerta che punta ad alleviare il peso delle pressioni che crisi geopolitiche, volatilità dei costi di energia e materie prime e altri fattori esterni esercitano sulle imprese, aiutandole ad adattarsi, controllare i costi e proteggere i loro margini di profitto.

Dichiarazioni

“L’orizzonte temporale a cui guarda l’edizione di quest’anno del World Manufacturing Forum è il 2030. A pochi anni dall’anno target dell’Agenda ONU è il momento di misurare il percorso verso i molteplici obiettivi che riguardano il mondo industriale: dalle competenze alla sostenibilità, all’introduzione delle nuove tecnologie”, commenta Simone Marchetti. “La chiave per continuare a progredire su tutti questi assi, anche in tempi così difficili, è la capacità di essere flessibili, trasformativi, e propositivi, oltre che reattivi. Offrire ai nostri clienti queste capacità, potendo sfruttare in modo efficace e immediato anche le opportunità dell’Intelligenza Artificiale, è il cuore della nostra proposta applicativa per il settore; creiamo suite cloud che permettono alle imprese di ottimizzare la propria operatività, pianificare ed eseguire le proprie strategie e orchestrare la catena di fornitura in modo sempre efficiente, affrontando di volta in volta gli ostacoli e cambiamenti anche repentini che si presentano”.