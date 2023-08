Cloud Editions 23.3 per affrontare un mondo multi-cloud

OpenText presenta OpenText Cloud Editions 23.3, che sfrutta tecnologie e innovazioni avanzate e integra perfettamente Intelligenza Artificiale (IA) e funzionalità di analisi in tutto il portfolio. Sulla base del successo di Project Titanium, Cloud Editions 23.3 segna l’inizio di Titanium X, la fase successiva dell’ambiziosa roadmap biennale dell’azienda, che prevede il rilascio ogni 90 giorni di innovazioni basate su AI, sicurezza e sostenibilità.

“L’Intelligenza Artificiale è la prossima era tecnologica: rimodellerà il futuro del nostro mondo in modi inimmaginabili. Se internet ha cambiato tutto, con l’IA tutto cambierà nuovamente. OpenText ha una lunga storia nell’aiutare i clienti a connettere e gestire i propri dati operativi e di esperienza, e ora mette a disposizione un’intera nuova frontiera nell’apprendimento dei dati grazie alla crescita esponenziale dell’IA che porterà a nuove possibilità”, ha dichiarato Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “Le ultime innovazioni di Cloud Editions 23.3 combinano la potenza delle integrazioni end-to-end e l’automazione dell’IA per aiutare i clienti a connettersi e a scambiare informazioni tra i cloud per apprendere, innovare e crescere più velocemente che mai”.

“Come la Rivoluzione Industriale ha portato a progressi e cambiamenti nel modo in cui le aziende sono state gestite per generazioni, senza dubbio i progressi esponenziali dell’IA cambieranno tutto a livelli mai visti prima”, ha affermato Pak Darmadi, CIO di Toyota Astra Motor. “Con la trasformazione digitale che sta impattando tutti i settori a livello globale, compreso quello automotive, Toyota Astra Motor si impegna a rimanere all’avanguardia dotando i clienti di strumenti che diano loro un vantaggio competitivo e che permettano di raggiungere gli obiettivi aziendali più importanti”.

Le ultime innovazioni sottolineano l’impegno di OpenText nell’aiutare le aziende a superare le sfide più complesse di oggi e del futuro.

Le innovazioni principali di Cloud Editions 23.3 includono:

Ottenere più velocemente insight data-driven con l’analisi avanzata su scala illimitata

Innovazioni alla piattaforma OpenText ValueEdge, che offrono ai team di software delivery la visibilità necessaria per semplificare e migliorare ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software. Queste funzionalità basate sull’IA includono il monitoraggio e la previsione dei rischi associati a delivery, manutenzione e governance del software.

OpenText Magellan BI Reporting – Public Cloud, ora disponibile nel cloud pubblico, offre un'interfaccia utente semplice con funzioni di data discovery e data visualization avanzate, grazie alla potenza analitica di OpenText Vertica . Questa nuova offerta consentirà ai clienti di definire, implementare e integrare senza problemi metriche e report interattivi, dashboard e funzionalità di business intelligence self-service in qualsiasi applicazione.

La nuova generazione di OpenText Vertica aiuterà le aziende a trarre vantaggio dai propri dati, combinando la potenza di un data warehouse con le funzionalità di data lakehouse grazie alla nuova integrazione di data lakehouse con Apache Iceberg. Questo consentirà alle aziende di accedere e analizzare i propri dati in modo rapido e semplice su quantità illimitate di dati strutturati e non strutturati, senza alcuna limitazione.

Rafforzare i legami tra i dipendenti grazie a una collaborazione migliorata

OpenText Documentum for Healthcare ottimizza l’erogazione delle cure e migliora i risultati per i pazienti fornendo una fonte centralizzata con tutti i dati dei pazienti, indipendentemente dalla loro origine. Questa nuova offerta consente a sistemi sanitari, ospedali e grandi gruppi di lavoro di semplificare il data management e migliorare le modalità di gestione, accesso e condivisione delle informazioni sui pazienti, trasformando i contenuti non strutturati in dati utilizzabili.

Disponibile a breve su Google Cloud Marketplace , OpenText rafforza l'esperienza digitale dei dipendenti grazie a OpenText Core for Google Workspace. Questa nuova soluzione aiuta a ridurre l'attrito digitale, migliorare la produttività dei lavoratori e accelerare i processi aziendali, consentendo agli utenti di incorporare flussi di lavoro di governance automatizzati comunque e ovunque lavorino su Google Workspace.

