Gruppo HMY passa senza interruzioni a SD-WAN

Gruppo HMY, specialista globale nell’allestimento di negozi e nella progettazione di punti vendita, ha scelto Gruppo GTT per aggiornare la propria tecnologia di rete legacy e passare – senza alcuna interruzione delle attività – a una soluzione SD WAN gestita. La soluzione SD-WAN gestita collega in tempo reale 15 sedi del Gruppo HMY in Europa, Asia, Nord e Sud America e fornisce una rete più veloce e affidabile per supportare la continua espansione globale dell’azienda.

Il passaggio a SD-WAN raddoppia in modo efficace la capacità di rete in ogni sito e riduce, allo stesso tempo, i costi complessivi per sito del 22%. Inoltre, le funzioni di instradamento centrale del traffico della SD-WAN consentono al Gruppo HMY di assegnare priorità alle applicazioni aziendali e di ottimizzare l’instradamento dei dati per rendere più efficienti le operazioni e aumentare il ritorno sugli investimenti.

Gruppo HMY più agile con GTT

“La SD-WAN globale gestita Tier 1 di GTT favorisce la crescita della nostra azienda permettendoci di raggiungere questo obiettivo fondamentale”, ha dichiarato Teresa Tomás, CIO del Gruppo HMY. “Come i nostri clienti nel settore retail, anche noi operiamo in diversi continenti e abbiamo bisogno di muoverci rapidamente quando aggiungiamo un nuovo sito alla nostra rete. La soluzione SD-WAN gestita di GTT rende la nostra azienda più agile e ci consente di intraprendere nuove attività in differenti sedi in modo molto più efficiente”.

La soluzione si basa sulla dorsale IP globale Tier 1 di GTT, che si estende su sei continenti e 140 paesi. In particolare, la soluzione SD-WAN consente al Gruppo HMY di aggiungere rapidamente alla rete aziendale siti in località geografiche difficili da raggiungere, come la Cina e il Sud America, dove le opzioni di accesso locali potrebbero non essere ben consolidate. Ciò si ottiene facendo sì che il Gruppo HMY possa trasformare qualsiasi tipo di accesso locale disponibile in una configurazione resiliente.

Alte prestazioni e connettività sicura

La SD-WAN gestita di GTT collega già 15 sedi del Gruppo HMY in Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Regno Unito, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Stati Uniti e Cina. Il tutto con un routing efficiente e un bilanciamento del carico per prestazioni rapide e un failover di rete automatico per una maggiore resilienza. Il Cloud Connect di GTT offre a tutti gli utenti del Gruppo HMY alte prestazioni e una connettività sicura al cloud Microsoft Azure.

Inoltre, il Gruppo HMY si avvale di EtherVision di GTT, un portale web-based per i clienti che fornisce al team IT visibilità sull’intera rete globale con la possibilità di impostare policies e monitorare l’uso e le prestazioni di dispositivi e applicazioni.

GTT ha supportato il Gruppo HMY durante tutta la migrazione con soluzioni aggiuntive, tra cui servizi professionali, SIP trunking, wireless a banda larga e firewall centralizzati, che GTT gestisce anche come parte della sua offerta di servizi gestiti integrati.

GTT e Gruppo HMY: rete sicura e affidabile

“Siamo orgogliosi di favorire gli obiettivi aziendali di HMY con l’affidabilità, le alte prestazioni e la gestione a livello globale della nostra soluzione SD-WAN, voice and Cloud Connect, oltre che con i servizi di sicurezza“, ha dichiarato Tom Homer, Presidente Europe Division di GTT. “La partnership è stata fondamentale per lo sviluppo di una rete sicura e affidabile, che ha aiutato l’azienda a espandersi nel mondo in rapida evoluzione della produzione per il retail e, allo stesso tempo, ha permesso ai differenti team in tutto il mondo di lavorare in modo efficiente“.