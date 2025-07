World AI Appreciation Day: riconosciamo il valore dell’AI

Il 16 luglio ricorre il World AI Appreciation Day, una giornata dedicata a riflettere sul valore dell’intelligenza artificiale e sul suo impatto nella società e nel mondo del lavoro.

Per l’occasione, Denis Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis, condivide un commento sul ruolo dell’AI nella cybersecurity e sull’importanza di un suo utilizzo consapevole e responsabile.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente ogni aspetto della vita moderna – da come vengono protetti i dati a come vengono supportate decisioni critiche in tempo reale. In occasione del World AI Appreciation Day, è importante celebrare i traguardi raggiunti dall’AI, ma anche riconoscere la responsabilità collettiva nel guidarne l’evoluzione futura.

La missione di Acronis, orientata alla protezione di dati e sistemi critici, progredisce ulteriormente grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Clienti e partner possono sfruttarne il potenziale attraverso analisi guidate, attribuzione automatica delle priorità agli incidenti e, sempre più, tramite le funzionalità emergenti dell’agentic AI – che consente a sistemi autonomi di agire in modo contestuale e orientato agli obiettivi, contribuendo a una maggiore resilienza informatica. Questi strumenti permettono ai team di individuare e contrastare più rapidamente le minacce, mantenendo un vantaggio rispetto alla continua evoluzione delle minacce.

Come per ogni tecnologia avanzata, anche l’AI solleva questioni etiche e di sicurezza. È fondamentale che il suo utilizzo rimanga trasparente, equo e coerente con valori condivisi. I responsabili della cybersecurity hanno un ruolo cruciale nell’impostare linee guida chiare, in grado di bilanciare innovazione e responsabilità.

Il World AI Appreciation Day rappresenta un’occasione per riconoscere il valore dell’intelligenza artificiale e per sottolineare la necessità di un utilizzo consapevole e orientato alla protezione degli asset più rilevanti“.