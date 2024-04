Applicazioni RPG: modernizzale in un click

Si terrà giovedì 18 aprile alle ore 15.00, organizzato da Sisthema, a Var Group Company, un nuovo webinar dedicato a tutti coloro che vogliono evolvere le loro applicazioni RPG portandole finalmente alla modernità, in pochi e semplici click (ISCRIVITI QUI).

Il webinar è quindi dedicato al futuro delle soluzioni gestionali sviluppate in linguaggio RPG, percepite in molti casi come superate mostrando che la soluzione migliore non è più quella di cambiare software.

Con Power-B, il modulo più innovativo della suite Webgate400, bastano pochi passaggi per rivoluzionarle in chiave contemporanea, mantenendo la solidità e la completezza applicativa della soluzione originale.

Con una demo sarà possibile scoprire la semplicità del processo di modernizzazione e tutte le funzionalità e i plus di Power-B R10, che rendono accessibili le applicazioni RPG da mobile e qualsiasi sistema operativo (MacOS incluso) e ti garantiscono la massima personalizzazione.

Ci sono almeno 10 motivi per scegliere Power-B10:

1. Una sola compilazione Webgate400

2. Utilizzo da qualsiasi sistema operativo

3. Fruibilità di funzionalità smart in app

4. Valorizzazione dati a video

5. Personalizzazione estetica

6. Interfaccia di login personalizzabile in base agli interessi del cliente

7. Videate responsive

8. Nuovi componenti grafici

9. Dashboard e report immediati

10. Creazione di aree riservate in totale sicurezza

Modalità di Partecipazione al webinar per scoprire come modernizzare le applicazioni RPG