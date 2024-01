secsolutionforum 2024: dal 17 al 19 aprile 2024

Secsolutionforum 2024, l’unico evento digitale dedicato ai professionisti della sicurezza al tempo della “Phygital Security”, si svolgerà dal 17 al 19 aprile. La formula online, adottata nella prima stagione del Covid e ormai entrata a far parte del DNA dell’evento, è frutto dei numerosi feedback ricevuti negli anni dai partecipanti che hanno apprezzato la possibilità di collegarsi da remoto in modo estremamente semplice potendo, quindi, seguire gli interventi che ritengono rilevanti per il loro background.

Secsolutionforum 2024 si svilupperà come di consueto su tre giornate per offrire a tutti i professionisti l’opportunità di formarsi, aggiornarsi e relazionarsi con i migliori brand di settore. In una fase ormai avanzata di convergenza tra sicurezza fisica e logica, di integrazione tra i sistemi e di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, che hanno spinto la sicurezza oltre sé stessa, dal marketing alla gestione aziendale, secsolutionforum rappresenta il punto di riferimento per tutti i professionisti del comparto della sicurezza dove intercettare i cambiamenti in corso e aggiornarsi, gratuitamente, su tutte queste novità.

Alcune delle novità dell’edizione di Secsolutionforum 2024 saranno la presenza di sessioni parallele, dove verranno trattate diverse tematiche nello stesso momento e quindi i partecipanti saranno liberi di accedere alla sessione che più risulta stimolante per il loro ambito di appartenenza; sarà quindi possibile accedere a diverse tavole rotonde di mercato che potranno essere affiancate da sessioni formative espressamente dedicate a installatori, system integrator e progettisti.

Contenuti e tematiche attuali

Secsolutionforum 2024 approfondirà oltre ai classici temi della sicurezza, tra cui antincendio, videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, sicurezza integrata, normativa Privacy e Norme CEI, anche le nuove tecnologie legate a Cybersecurity, Cloud, Intelligenza Artificiale, IoT, Machine Learning, Big Data, Business Continuity e agenda digitale.

Tra gli approfondimenti che rendono unica la partecipazione a secsolutionforum 2024 troviamo le Pillole di Smart City per porre l’attenzione su innovazione tecnologica, innovazione sociale e approcci urbani innovativi e inoltre, l’annuale conferenza dedicata alla Videosorveglianza Urbana Integrata.

Ulteriormente, l’edizione di quest’anno si focalizzerà sui principi della Cybersecurity sviscerando e analizzando tutte le basi fondamentali da cui partire per valorizzare ancor di più l’importanza della sicurezza e poter dare a tutti i partecipanti gli strumenti per comprenderne la reale rilevanza.

Una delle tematiche centrali trattate a Secsolutionforum 2024 saranno le PMI, che sappiamo essere fondamentali per il nostro paese in quanto impiegano circa 100 milioni di persone, rappresentando una fonte essenziale di imprenditorialità e innovazione.

Infatti, secondo un’analisi del profilo delle vittime del cybercrime, nel 2022 l’80% degli attacchi sono stati subiti da PMI. I rischi a cui è esposta una PMI non sono molto differenti rispetto a quelli con cui si interfacciano le aziende più grandi, infatti tutta l’infrastruttura è collegata alla rete aziendale: server, stampanti, scanner, desktop, notebook, smartphone e sistemi esterni di fornitori o partner sono interconnessi. Tutti i dipendenti utilizzano caselle mail e applicazioni online. Quindi, l’azienda si espone a rischi elevati se non protegge sufficientemente le interfacce della propria rete.

Un’indagine condotta da Grenke Italia ha evidenziato che il 72,7% delle piccole e medie imprese non ha mai implementato attività di formazione sulla cybersecurity, mentre il 73,3% non è a conoscenza degli attacchi ransomware. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il 43% delle imprese non ha un responsabile della sicurezza informatica, e solo il 26% dispone di adeguate misure di protezione.

Secsolutionforum 2024 sarà particolarmente incentrato su numerose e interessanti tavole rotonde e talk show, focalizzati su affascinanti temi di attualità e di assoluta importanza come l’odierno scenario energetico e le relative problematiche. Si rinnovano anche quest’anno gli appuntamenti esclusivi dedicati a marketing, vendita e organizzazione aziendale.

Secsolutionforum 2024, patrocinata come sempre dalle maggiori associazioni che supportano le diverse categorie del settore sicurezza e non solo, è l’appuntamento da non perdere, assolutamente necessario per tutti i professionisti di settore per rimanere al passo con il mercato odierno e i rapidi mutamenti in atto, per comprendere gli scenari di espansione e per non restare fuori dai giochi.

L’evento è dedicato a Security Manager, Data Manager, IT e ICT Manager, Progettisti/Consulenti, Impiantisti, Installatori, Manutentori e System Integrator, Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, DPO e Consulenti Privacy.