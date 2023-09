SolidWorks: il CAD vincente per essere più competitivi

La velocità oggi sta al centro di tutto ed è un requisito indispensabile soprattutto per le aziende che vogliono continuare a restare competitive continuando ad innovare per sorprendere una clientela che cambia esigenze alla velocità della luce.

Se produrre un’idea vincente è già di per sé qualcosa di laborioso, il quadro potrebbe complicarsi qualora l’idea non si traducesse in tempi brevi in un prodotto pronto e concreto da immettere sul mercato.

Per questo è fondamentale che le aziende di produzione siano messe nella condizione di accelerare il proprio ciclo di progettazione aumentando la produttività e potendo lanciare prodotti innovativi in tempi sempre più rapidi.

La giusta tecnologia, in questo scenario, può fare la differenza e decretare se un’azienda resterà sul mercato o è destinata a rimanerne ai margini. Per le organizzazioni però non è spesso facile orientarsi in un mare magnum di proposte tecnologiche descritte come vantaggiose e per questo motivo, per prendere la decisione più corretta sulla base delle proprie esigenze, è importante affidarsi ai giusti partner tecnologici, capaci di accompagnare le imprese nel loro percorso di digitalizzazione suggerendo la tecnologia più idonea per sviluppare il pieno potenziale della propria realtà.

La scelta del partner tecnologico con le giuste soluzioni e la giusta assistenza

Tra le più importanti aziende italiane di tecnologie a supporto dei processi aziendali dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla produzione, oltre che rivenditore certificato della proposta SolidWorks, Nuovamacut, parte del Gruppo TeamSystem, si propone come partner tecnologico per le realtà produttive che vogliono investire nella giusta tecnologia innovativa. La sua mission è quella di aiutare le aziende a sviluppare le proprie idee e a realizzarle, supportandole nel cammino verso l’innovazione, la digitalizzazione e l’industria 4.0 con soluzioni integrate, accessibili, sicure e flessibili e attività di consulenza e assistenza tailor made con una persona dedicata, tecnici certificati, e-learning e altro ancora.

Fiore all’occhiello della sua proposta tecnologica, come abbiamo visto, è il software SolidWorks, conosciuto da ogni ingegnere e progettista, parte del portafoglio 3DEXPERIENCE Works di Dassault Systèmes, nato per creare, convalidare e comunicare in ogni fase dello sviluppo prodotto velocizzando i tempi di immissione dei prodotti sul mercato.

SolidWors è infatti un programma CAD 3D modulare nato nel 1995, continuamente aggiornato, che viene utilizzato per la progettazione assistita del prodotto, l’ingegneria e il disegno meccanico. Grazie al software è possibile creare con rapidità modelli 3D dettagliati partendo da zero o da componenti esistenti.

SolidWorks: perché sceglierlo

Tra le principali caratteristiche che rendono SolidWorks un programma CAD ideale per molti tipi di organizzazioni troviamo senza dubbio la sua semplicità con una interfaccia utente che guida lo user nell’utilizzo del software, indipendentemente dal suo livello e dalla sua preparazione. Ovviamente mentre gli utenti esperti potranno sfruttare al massimo le funzionalità più avanzate, i principianti potranno familiarizzare rapidamente con la soluzione.

Proprio per i più esperti sono state create una serie di funzionalità di modellazione avanzate di superfici, modellazione parametrica, reverse engineering, simulazione del movimento, simulazione cinematica, analisi del movimento e molto altro.

La libreria è molto ampia e include una grande varietà di componenti da utilizzare nei progetti, semplificando la progettazione e la creazione di prodotti senza partire completamente da zero, e quindi velocizzando i tempi di immissione del prodotto sul mercato

Per finire è interessante anche sottolineare che SolidWorks è dotato di potenti funzionalità di rendering consentendo di creare facilmente immagini realistiche dei progetti.

SolidWorks è disponibile in tre versioni: Professional, Premium o Standard ed è fruibile anche nella modalità cloud.

