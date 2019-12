Una nuova tappa per il recruiting di Aton Informatica

Giovedì 12 dicembre, il Gruppo sarà in via Salaria 113 a Roma per l’ITMeeting presso La Sapienza

Continua il percorso di formazione e recruiting di Aton Informatica che, in qualità di Gold Partner alla 42edizione di ITMeeting, il prossimo 12 dicembre sarà in via Salaria 113 a Roma.

Qui la società parteciperà all’incontro semestrale fra i laureandi e i neolaureati dei Corsi di Laurea in Informatica de La Sapienza e le aziende produttrici o grandi utilizzatrici di soluzioni informatiche.

Una nuova occasione, dopo l’esperienza della scorsa settimana all’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, per incontrare gli studenti dell’ultimo anno per parlare di Blockchain e CyberSecurity, come hanno fatto Luigi Maracino e Maurizio Mandolini, rispettivamente Cyber Security Manager e Sales Director del Gruppo Aton.

Nel corso dell’ITMeeting l’azienda presenterà le proprie attività agli studenti del terzo anno della triennale e della magistrale, con l’opportunità per i laureandi e neo laureati di entrare direttamente in contatto con i manager del gruppo.

300 secondi che possono cambiarti la vita

Gli studenti avranno a disposizione un colloquio individuale di 5 minuti: uno “speed date” per dimostrare le proprie capacità e la propria preparazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Giordano Duse, CEO del Gruppo Aton: «Si tratterà di un vero e proprio face to face con i giovani informatici per conoscere le loro passioni, le loro competenze e le prospettive future. Un modo efficace per fare recruiting e inserire nuove risorse nel progetto di formazione del gruppo e quindi nel mondo del lavoro».