Digital transformation Infor LN per Impresa Pizzarotti & C.

L’azienda specializzata nel settore delle costruzioni ha scelto una suite di software enterprise di Infor basata su Infor LN

Impresa Pizzarotti & C. Spa, nome noto nel settore delle costruzione e dell’ingegneria civile, ha scelto una suite di software enterprise di Infor basata su Infor LN.

La suite per 700 utenti comprende software di enterprise resource planning (ERP), enterprise asset management (EAM) e funzionalità di analytics (Birst), e supporterà la strategia di digital transformation di Impresa Pizzarotti & C. Spa.

Focalizzandosi su processi di consolidamento volti ad aumentare la visibilità e migliorare la capacità previsionale, la strategia ha l’obiettivo di supportare l’espansione dell’azienda nei nuovi mercati emergenti e rafforzarne il posizionamento nei territori in cui è già presente.

Impresa Pizzarotti & C. Spa ha scelto Infor sia per le funzionalità del software sia per la sua scalabilità a supporto di una crescita futura. Fondamentale per la decisione è stata la capacità di Infor di facilitare la creazione di best practice nell’ambito della corporate governance, del risk management e del reporting, nonché il rigoroso controllo dei costi in ogni progetto del cliente per supportare la reportistica e la pianificazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Augusto Lambertino, group IT director di Impresa Pizzarotti & C. Spa: «La nostra strategia di digital transformation è intrinseca all’espansione di Impresa Pizzarotti & C. Spa in nuovi mercati e Infor sarà fondamentale per questo obiettivo. Grazie alla riduzione dei processi manuali e alla razionalizzazione delle operation – da un più preciso controllo dei costi sui progetti alla reportistica condivisa e a una maggiore visibilità finanziaria nell’intera organizzazione – siamo in una posizione forte per raggiungere i nostri obiettivi di oggi e del futuro e per consolidare la nostra reputazione di qualità e servizio nei settori a cui ci rivolgiamo».

A sua volta, per Laurent Jacquemain, vice president per il sud Europa di Infor: «Le dimensioni e la complessità del business di Impresa Pizzarotti & C. Spa implicano che l’adozione di processi comuni e la centralizzazione della reportistica sono indispensabili per stabilire le basi per l’espansione. Con progetti di costruzione che abbracciano ferrovie, strade, porti e ospedali, avere a diposizione strumenti per tenere costantemente traccia dei costi e reintegrarli nella pianificazione è la chiave per gestire sia il servizio che la redditività. La decisione di Impresa Pizzarotti & C. Spa di investire in soluzioni ERP, EAM e Analytics di Infor le permetterà di avere la visibilità per prendere le decisioni migliori sulla sua direzione futura».