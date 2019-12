Talend cloud è disponibile sul Marketplace AWS

Promuove la collaborazione e fornisce un’unica suite per una potente integrazione dei dati in cloud

Talend, specialista globale nell’integrazione dei dati cloud e nell’integrità dei dati, annuncia l’immediata disponibilità di Talend Cloud su AWS Marketplace.

Talend Cloud è una piattaforma di integrazione dati di facile utilizzo ottimizzata per Amazon Web Services (AWS) dotata di una connettività semplice con oltre 900 componenti e connettori forniti di supporto multi-cloud e ibrido per la massima flessibilità. È progettato per offrire un’unica piattaforma con funzionalità di governance e qualità dei dati in grado di rispettare le regole e creare informazioni coerenti utilizzando una suite di applicazioni collaborative pensate per tutti, dagli sviluppatori ETL agli analisti aziendali.

Al crescere della quantità dei dati che sono acquisiti e analizzati nel cloud, Talend Cloud aiuta le organizzazioni a segmentare i clienti, a rendere operativi gli algoritmi data science e a integrare dati storici e in streaming per rispondere in tempo reale alle opportunità e ai punti deboli per quanto riguarda il business dell’azienda.

Talend Cloud supporta funzionalità quali:

Ampia connettività per ambienti on-premise, cloud, ibridi e multi-cloud e supporto ad oltre 70+ servizi AWS tra cui Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon EMR e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Qualità pervasiva dei dati incorporata per garantire dati affidabili e conformità normativa

Applicazioni gestite in modalità self-service, come Pipeline Designer, Data Preparation, Data Stewardship, per democratizzare i dati e facilitare la transizione al cloud per le aziende data-driven.

· Prezzi prevedibili (basati sull’utente) con opzioni pay-as-you-go

“In aggiunta alle nostre offerte già presenti su AWS Marketplace – come Stitch Data Loader dall’inizio di quest’anno – siamo lieti di inserire ora anche la soluzione Talend Cloud. I clienti spesso vogliono acquistare attraverso AWS Marketplace, e questa è un’eccellente opportunità per espandere la nostra presenza sul mercato”, ha dichiarato Mike Pickett, Senior Vice President of Business Development and Ecosystems di Talend. “Non vediamo l’ora di rafforzare la collaborazione con AWS e di offrire un’esperienza davvero unica ai nostri clienti che utilizzano Talend Cloud in un ambiente AWS”.

Talend Cloud è ora disponibile per l’acquisto su AWS Marketplace. Scopri di più su come Talend esegue in modo semplice e veloce le attività di integrazione in modo sicuro in ambienti cloud e on-premise con pochi clic da un account AWS.