Il livello premier del programma TAPP CloudBees e l’usabilità semplificata all’interno della suite Topaz aiuteranno le grandi aziende a partecipare appieno alla Digital Economy

Compuware, fornitore di software per il mainframe DevOps, ha annunciato un programma di Technical Alliance Partner (TAPP, Technical Alliance Partner Program) con CloudBees per rispondere alle nuove esigenze delle aziende, che secondo un recente studio condotto da Vanson Bourne, sono spinte ad aumentare in media del 41% la frequenza dei rilasci per le nuove funzionalità mainframe e del 38% per le nuove funzionalità per applicazioni non mainframe.

La partnership con CloudBees e le integrazioni dei prodotti fanno sì che i sistemi mainframe possano essere inclusi nelle toolchain DevOps multipiattaforma

CloudBees TAPP fornisce un programma formale e unificato per i vendor di software indipendenti che possono allineare la propria offerta con le esigenze della comunità globale di sviluppatori Jenkins. La partecipazione al TAPP consente una più stretta connessione tra Compuware e CloudBees in modo che i sistemi mainframe dei clienti possano essere più facilmente integrati in una toolchain DevOps multipiattaforma.

Compuware è stata invitata a partecipare come membro premier a causa delle integrazioni già esistenti dei prodotti dell’azienda con CloudBees Core, una piattaforma end-to-end di continuous delivery, e CloudBees Flow, una piattaforma di Release Orchestration adattiva.

Le integrazioni e i plug-in consentono ai team di sviluppo di eseguire le seguenti attività all’interno di una pipeline DevOps:

• Creare, promuovere e implementare i rilasci del software mainframe

• Coordinare i rilasci del software mainframe con i rilasci su altre piattaforme

• Automatizzare gli unit test ed i test funzionali

• Eseguire l’analisi della copertura del codice

• Eseguire job su mainframe

• Scaricare il codice sorgente dal mainframe per utilizzarlo con strumenti di analisi statica

Novità per Topaz

Compuware ha rinnovato anche Topaz per migliorare l’esperienza degli sviluppatori e mettere nelle migliori condizioni gli sviluppatori alle prime armi.

La nuova versione di Topaz include una nuova esperienza di editing per COBOL, PL/I e JCL che guida anche lo sviluppatore alle prime armi verso risultati ottimali con un’usabilità aumentata, l’integrazione nativa di Eclipse, ed il controllo in tempo reale della sintassi di COBOL e PL/I.

Inoltre, l’integrazione ASG-PRO/JCL con Topaz Workbench annunciata precedentemente consente agli sviluppatori di accedere senza problemi alla validazione JCL di ASG-PRO/JCL e alla simulazione a runtime, semplificando le attività di manutenzione e supporto con un front-end moderno, risparmiando il tempo dei team e migliorando notevolmente l’esperienza per gli sviluppatori di prossima generazione.

Nuova acquisizione

Inoltre, per proseguire nella sua missione di modernizzare ogni aspetto della software delivery nel mainframe, Compuware ha anche annunciato oggi di aver chiuso una transazione per acquisire INNOVATION Data Processing, leader di mercato nell’ambito delle soluzioni di protezione dei dati aziendali, della business continuity e delle soluzioni di gestione delle risorse di storage al servizio del mercato mainframe. Questa acquisizione è la sesta effettuata da Compuware negli ultimi tre anni.