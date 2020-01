Infosys nuovo partner di GEFCO per la Digital Transformation

Infosys ha siglato una partnership della durata di cinque anni con GEFCO per supportarlo nel suo processo di digital transformation

Infosys, specialista mondiale nella consulenza e nei servizi digitali, ha siglato una partnership della durata di cinque anni con GEFCO, leader mondiale nelle soluzioni multimodali di supply chain e leader europeo nella logistica automotive, per supportare quest’ultimo nel suo processo di digital transformation.

Come partner strategico di GEFCO per lo sviluppo tecnologico e del business, Infosys contribuirà a trasformare i servizi di gestione delle applicazioni aziendali di next generation del Gruppo.

Per l’implementazione di questi servizi, Infosys sfrutterà anche la sua Live Enterprise Suite per supportare GEFCO nel suo processo di trasformazione in organizzazione “Digital Native”.

Questo approccio consentirà alle nuove funzionalità della supply chain di estrarre ed elaborare le informazioni in tempo reale, consentendo a GEFCO di rispondere in modo intelligente ed efficace lungo tutta la value chain. L’obiettivo finale è supportare GEFCO nell’aumentare il suo vantaggio competitivo e aumentare continuamente il valore per i propri clienti.

“Siamo molto felici di iniziare il nostro percorso di trasformazione digitale con Infosys. L’innovazione digitale della supply chain è fondamentale in questo settore e questa nuova partnership ci aiuterà a rafforzare le competenze di GEFCO, portando maggiore valore ai nostri clienti” spiega Jean-Luc Galzi, CIO di GEFCO.

“Apprezziamo molto la fiducia e l’impegno che GEFCO ha posto in Infosys nell’intraprendere questo percorso di trasformazione digitale. Condividiamo la stessa visione dell’”Arte del Possibile” e applicheremo il nostro approccio Live Enterprise al fine di migliorare le performance di GEFCO e rafforzare la sua leadership di mercato” commenta Karmesh Vaswani, EVP e Global Head for Retail CPG & Logistics di Infosys.