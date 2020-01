Data Protection Day: il commento di Veritas

Fabio Pascali, Country Manager Italia di Veritas, commenta così la giornata mondiale dedicata alla protezione dei dati

Istituito dal Consiglio d’Europa nel 2006, il Data Protection Day – fuori dall’Europa Europa conosciuto come Data Privacy Day – si celebra per sensibilizzare le imprese riguardo alla sicurezza in rete.

Il 28 gennaio di ogni anno è il momento giusto per ricordare e promuovere le giuste pratiche da seguire che dovrebbero essere osservate ogni giorno.

A ricordarlo, tra gli altri, è anche Fabio Pascali (nella foto), Country Manager Italia di Veritas, che commenta così la giornata mondiale:

«Il Data Protection Day è un importante promemoria del fatto che le aziende siano sempre più responsabili nei confronti delle autorità e dei consumatori per la protezione dei dati. È una buona opportunità per i CIO e i responsabili della protezione dei dati per evidenziare la questione della privacy dei dati al Board, o per implementare attività interne come la formazione dei dipendenti o i test di phishing per garantire che i dipendenti siano continuamente istruiti sul ruolo vitale che svolgono nella protezione dei dati. I responsabili IT dovrebbero inoltre utilizzare questa giornata come un’opportunità per rivedere le loro attuali strategie di data protection. Dovrebbero essere presi in considerazione software in grado di automatizzare la protezione e il recupero dei dati ovunque essi vivano all’interno di un’organizzazione, garantendo al contempo la disponibilità 24/7 di applicazioni business-critical. Il Data Protection Day può essere un evento di un giorno, ma è indispensabile mantenere queste buone pratiche di gestione della privacy tutto l’anno».