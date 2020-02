Supporto a SAP S/4HANA fino a fine 2040

SAP rinnova il suo impegno per l’innovazione di SAP S/4HANA e offre chiarezza e libertà di scelta per SAP Business Suite 7

SAP ha annunciato il proprio impegno per offrire servizi di manutenzione per SAP S/4HANA fino a fine 2040.

Allo stesso tempo, SAP offrirà i principali servizi di maintenance per le applicazioni core del software SAP Business Suite 7 fino a fine 2027, con la possibilità di estendere il piano di manutenzione fino a fine 2030.

Come riferito in una nota ufficiale da Christian Klein, Co-CEO and Member of the Executive Board, SAP: «Per i nostri clienti SAP S/4HANA rappresenta la direzione per il loro futuro e quindi si aspettano un impegno di lungo termine da parte di SAP su questa piattaforma. Sappiamo che i nostri clienti hanno avviato profonde trasformazioni di business utilizzando le funzionalità uniche della soluzione. I nostri user group confermano questo scenario. Uno studio recente dello User Group americano di SAP ha messo in evidenza che nemmeno un cliente non sta pianificando di migrare a SAP S/4HANA. Inoltre, lo User Group tedesco ha indicato nella loro ultima survey che gli investimenti dei clienti in SAP S/4HANA stanno crescendo sensibilmente. In risposta a questi trend e alla richiesta dei clienti di poter scegliere, SAP fornirà ulteriore flessibilità per sfruttare pienamente le opportunità innovative di SAP S/4HANA che sa come rispettare il ritmo di ogni azienda e la diversa complessità dei progetti dei nostri clienti».

Per Thomas Saueressig, Member of the Executive Board, SAP Product Engineering, SAP: «SAP S/4HANA è l’architettura e la piattaforma del futuro dei nostri clienti. SAP è impegnata a garantire successo e liberà di scelta ai clienti. Garantire questa estensione di tempo per la manutenzione vuol dire offrire nuovi livelli di trasparenza e fiducia. La crescita significativa del 2019 conferma la bontà della nostra strategia per SAP S/4HANA e la domanda del mercato».

Forte slancio e flessibilità

SAP S/4HANA è la suite intelligente di nuova generazione, che permette di andare verso un modello di azienda digitale intelligente basata su best practices di ultima generazione e livelli di automazione resi possibili dall’intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, SAP S/4HANA sta aprendo la strada ad architetture cloud e ibride, comportando una sostanziale semplificazione nell’infrastruttura e una riduzione del TCO.

Oltre 13.800 clienti hanno già scelto SAP S/4HANA e altri migliaia stanno attivamente implementando la soluzione per dare nuova forma al proprio business e diventare organizzazioni intelligenti.

Analisi recenti dell’Americas’ SAP Users’ Group (ASUG) e dello User Group tedesco (DSAG) mettono in evidenza una crescita significativa degli investimenti delle aziende in SAP S/4HANA.

L’analisi del DSAG riporta che oltre il 49% dei clienti sta pianificando di migrare a SAP S/4HANA nei prossimi tre anni, mentre l’analisi dell’ASUG indica che il numero dei clienti che non ha piani di migrazione a SAP S/4HANA è crollato a zero.

Chiarezza sui piani di manutenzione di SAP Business Suite 7

L’azienda estenderà per altri due anni i servizi di manutenzione principali sulle applicazioni core di SAP Business Suite 7. Durante questa fase di off-boarding, SAP continuerà ad offrire i servizi di manutenzione principali di cui i clienti hanno bisogno. Non ci sarà alcun cambiamento contrattuale, né verranno applicate fee aggiuntive.

Alla fine di questa fase, SAP darà ai clienti la possibilità di scegliere come procedere con i servizi di manutenzione per le applicazioni core di SAP Business Suite 7 dal 2028 in avanti:

I clienti che necessitano di supporto per le proprie applicazioni in fasi più lunghe di conversione a SAP S/4HANA possono sfruttare l’offerta consolidata di manutenzione estesa. Questa è disponibile con un premium di due punti percentuali sulla esistente base di maintenance per le applicazioni core di SAP Business Suite 7 per tutte le offerte di supporto. Sarà disponibile per tre anni a partire dall’inizio del 2028 e con termine alla fine del 2030.