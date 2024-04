Sicurezza API: S2E e Equixly nuove alleate

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, annuncia la nuova partnership con Equixly, una piattaforma estremamente innovativa di penetration testing che, guidata dall’intelligenza artificiale testa le API, identifica vulnerabilità in anticipo e garantisce la sicurezza sia del codice in sviluppo sia di quello in produzione. Per garantire sicurezza alle API, Equixly si integra alla perfezione nel servizio SOC che S2E offre ai suoi clienti fornendo una soluzione di sicurezza completa che aumenta la protezione dei dati e riduce i rischi di violazioni.

“L’innovazione e i servizi a valore aggiunto sono sempre stati elementi distintivi di S2E. L’ampia adozione del cloud e delle architetture a microservizi ha aumentato enormemente il perimetro d’attacco da monitorare e proteggere”, commenta Pietro Villivà, Business Line Manager Cloud Security di S2E. “È mandatorio essere in grado di testare la sicurezza delle proprie API. La partnership con Equixly ci permettere di continuare il nostro percorso di crescita e arricchisce sinergicamente i nostri servizi di cybersecurity”.

La sicurezza alle API è garantita con Equixly e S2E

L’automazione basata sull’intelligenza artificiale di Equixly eccelle nel rilevamento delle vulnerabilità delle API (Application Programming Interface) e fornisce feedback tempestivi e utilizzabili per consentire agli sviluppatori di migliorare rapidamente il livello di sicurezza. Essa impiega un algoritmo basato su ML addestrato su numerosi test di sicurezza per automatizzare gli attacchi API e fornire risultati con soluzioni pratiche per gli sviluppatori. La piattaforma garantisce che le aziende rimangano resilienti contro gli attacchi informatici e consente di testare in modo continuativo la loro sicurezza prima di rilasciare nuove applicazioni o funzionalità.

Diverse ricerche sottolineano come il mercato della sicurezza API sia in rapida crescita e aumenterà da centinaia di milioni a multi-miliardi di dollari in pochi anni. Il Nord America detiene la quota di mercato maggiore e l’Asia Pacifico è la regione emergente. Sono molteplici i fattori che stanno causando questa espansione accelerata tra i quali, l’ubiquità delle API, la diffusione di app mobili e web, l’adozione del cloud computing e dell’architettura dei microservizi e il notevole aumento degli attacchi e incidenti alla sicurezza. Le API sono al contempo il pilastro dell’approccio tradizionale alla progettazione del software. Il trend sembra favorire soluzioni che siano in grado di integrarsi in DevOps, proattive nella risoluzione dei problemi di security ed essere basate sul cloud e su Intelligenza Artificiale e Machine Learning. Equixly è una piattaforma che soddisfa tutti questi requisiti.

Dichiarazioni

“Questa collaborazione è un’unione strategica per costruire servizi di valore su soluzioni innovative nel campo della sicurezza delle API e della trasformazione digitale”, dichiara Mattia Dalla Piazza, CEO di Equixly. “Grazie a S2E, portiamo l’innovazione di Equixly ai Security Operation Center per estendere la copertura dell’application security e la sicurezza delle API di importanti aziende e istituzioni, incluse quelle del settore bancario“.

“Come provider di servizi di CyberSecurity è fondamentale individuare i partner con cui costruire insieme soluzioni a valore aggiunto. Eravamo da tempo alla ricerca di un’azienda con cui rispondere alla sempre più forte richiesta di aumentare la sicurezza delle API. In Equixly abbiamo trovato il partner ideale sia per esaudire questa specifica esigenza dei nostri clienti, sia per ampliare il nostro servizio SOC aaS introducendo una tecnologia innovativa all’interno di una soluzione in grado di offrire controllo e protezione a 360 gradi”, conclude Pietro Villivà.