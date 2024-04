OAD 2024: il questionario è online

Il Questionario OAD 2024 è online (LO TROVI QUI) ed AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, ente no profit e capitolo italiano della mondiale ISSA, ha iniziato la campagna di promozione per la sua compilazione.

L’iniziativa AIPSI OAD 2024 con questa edizione arriva al 17° anno consecutivo di indagini on line sugli attacchi digitali intenzionali ad Aziende ed Enti pubblici in Italia.

OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia, è l’unica iniziativa in Italia sugli attacchi intenzionali ai Sistemi Informativi (SI), e sulle misure di sicurezza digitale in essere di Aziende/Enti operanti in Italia, realizzata con una indagine anonima indirizzata a tutte le Aziende, di ogni settore merceologico e dimensione, e alle Pubbliche Amministrazioni tramite un questionario on line con risposte preimpostate tra le quali scegliere.

Tutti i dati raccolti nell’indagine serviranno, in logica statistica, per la creazione di tabelle e grafici per il rapporto finale, senza alcun riferimento a specifiche risposte .

La presentazione dei risultati del Rapporto OAD 2024 si terrà questa estate nel corso di un evento “ibrido” (incontro fisico e da remote in audio videoconferenza) con una tavola rotonda di discussione dei dati emersi con i referenti degli Sponsor Gold e Diamond.

Il Questionario OAD 2024 si articola in due principali parti: quella sugli attacchi subiti e rilevati nel 2023, con approfondimenti “verticali” sugli attacchi ai siti e agli ambienti web del Sistema Informativo (SI) dell’Azienda/Ente rispondente e sugli ambienti OT, Operational Technology eventualmente utilizzati dall’Azienda/Ente rispondente; e quella sulle misure di sicurezza digitali in uso, sia tecniche che organizzative. Questa seconda parte è opzionale ma si suggerisce di compilarla per poter avere alla fine della compilazione una macro valutazione del livello di sicurezza digitale del SI oggetto delle risposte e, nel rispondere, farsi un quadro ed una veloce verifica delle principali misure di sicurezza tecniche ed organizzative che dovrebbero/potrebbero essere implementate in ogni moderno e sicuro SI.

La parte sugli attacchi subiti e rilevati è obbligatoria per tutti i rispondenti: per chi non avesse rilevato attacchi, le domande relative vengono automaticamente saltate. Sono obbligatorie anche le risposte inerenti la tipologia di Azienda/Ente a cui appartiene il SI oggetto delle risposte, le principali caratteristiche del SI, i futuri attacchi più temuti, il ruolo del compilatore del questionario

I tipici destinatari del Questionario sono, per Aziende/Enti medio-grandi, i CISO, i CIO e/o i loro collaboratori, per quelle piccole e piccolissime i vertici (proprietari, presidenti, amministratori unici/delegati, etc.) e/o le Terze Parti che gestiscono il loro Sistema Informativo e la sua sicurezza digitale.

Se volete rispondere al questionario OAD 2024 CLICCATE QUI.