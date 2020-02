Per il mercato è tempo di TeamSystem Enterprise BI

La nuova soluzione nata dalla partnership con Qlik trasforma i dati relativi agli eventi gestionali in indicazioni a supporto delle decisioni strategiche

TeamSystem ha annunciato il lancio di TeamSystem Enterprise BI.

Frutto della ultradecennale partnership con Qlik, specialista nella Data Analytics che ha premiato TeamSystem quale Global OEM Partner of the Year, la nuova soluzione si basa su tecnologia Qlik Sense e consente alle aziende di trasformare i dati relativi agli eventi gestionali in importanti indicazioni a supporto delle decisioni strategiche e operative.

Sempre TeamSystem Enterprise BI consente di analizzare i trend, costruire utili modelli predittivi e di affrontare i mercati verticali analizzando le specificità di ogni settore merceologico. Il tutto con un’esperienza utente immediata grazie all’utilizzo di un’interfaccia semplice dei cruscotti di analisi.

TeamSystem Enterprise BI, inoltre, garantisce un elevato livello di profondità funzionale, con analisi dedicate su tutte le aree applicative: amministrazione, ciclo attivo e passivo, magazzino, produzione, consegne clienti e fornitori.

Come riferito in una nota ufficiale da Federico Leproux, CEO di TeamSystem: «La nostra priorità è quella di supportare le imprese nella gestione dell’innovazione digitale e TeamSystem Enterprise BI è una soluzione che va in questa direzione perché è fortemente orientata verso miglioramento ed efficientamento dei processi di business. Riteniamo che i dati e gli analytics siano diventati strumenti di vitale importanza per la trasformazione digitale ma anche una ricchezza per le aziende che possono individuare e modificare le strategie e i processi aziendali, confortati da indicatori forniti in tempo reale, che contribuiscono a orientare le scelte, basate su elementi certi e misurati».

A sua volta, Rosagrazia Bombini, Vice President OEM EMEA di Qlik, ha così commentato: «Siamo orgogliosi del consolidamento continuo della partnership con TeamSystem, che permette la condivisione di tecnologie e soluzioni di analytics di ultima generazione. Comprendere a fondo i fattori di successo e le aree di miglioramento è cruciale per tutti i ruoli aziendali, e Qlik Sense all’interno di TeamSystem Enterprise BI garantisce agli utenti finali la più intuitiva esperienza possibile, attraverso un processo decisionale costantemente basato sui dati».